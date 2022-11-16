Üstü açık bir arabayı tanıtmak için California’dan daha iyi bir yer var mı? Genesis, X Concept üçlemesinin son bölümü olan X Convertible’ı tanıtmak için dünyadaki tüm yerler arasından Malibu’yu seçti.

Bir etkinlikte şirket, X Concept ile başlayan ve ardından X Speedium Coupe ile devam eden destanı tamamlayan 4 yolcu kapasiteli üstü açık araba ile katılımcıları şaşırttı. Cabrio, tasarımın yanı sıra mimariyi ve aktarma organlarını diğer iki modelle paylaşıyor.

Araçta, tavan kapalıyken bile içeriyi aydınlık ve havadar tutan cam panelli katlanır bir hardtop bulunuyor. Tavan kapalıyken X Speedium’dan çizgiler değişmemiş gibi görünüyor, ancak tavan açıldığında, araba X Speedium’un imzası olan bir fastback’ten çok havalı bir coupe gibi görünüyor.

Hala belirgin çamurluklara sahip aynı uzun kaputa sahibiz, arka kısım geniş ve ördek kuyruğu tasarımını koruyor. Işıklar, X Speedium’daki aynı tasarımı takip ediyor ve tüm Genesis arabalarından çok iyi tanıdığımız Crest Grille’in yeni bir versiyonunu yaratıyor. Tekerlekler farklı bir tasarıma sahiptir ancak diğer X modellerinde bulunanlar kadar karmaşık.

İç mekan, yeni malzemeler ve farklı bir renk şemasıyla biraz farklı. Görünüşe göre geleneksel Kore çatı mimarisinden esinlenmiş. Turuncu vurgular biraz kıvılcım katıyor ve farklı tonlar arasındaki farkları vurguluyor.

Bu bir konsept otomobil olduğundan, tasarımcıları hayatları boyunca etkileyen çeşitli nesnelerden çok fazla ilham alıyor. Dış rengi Turna Beyazı. Neden mi? Çünkü turnalar Kore’de bir asalet ve kutsallık göstergesidir ve yerel kültürün çok önemli bir parçasıdır.

Tıpkı önceki modellerde olduğu gibi – X Concept ve X Speedium Coupe – nefes kesici bir tasarım, klasik ama modern, lüks sunuyor ama bir şekilde çizgileri güçlü tutmayı başarıyor ve ciddi performans ima ediyor.