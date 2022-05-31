Otonom otomobiller hala gerçeklikten uzak ve operasyonel modelleri görmemiz muhtemelen birkaç yıl alacak. Bununla birlikte, 2023 yılına kadar yollarda %100 otonom araçların kullanıma sunulacağını garanti eden Elon Musk gibi bazı endüstri oyuncuları kendinden emin.

Tesla’nın tam otonom sürüş teknolojisi olan Autopilot ve FSD‘de yapılması gereken ilerlemeyi göz önünde bulundurarak, bunun milyarderin hala yerine getirilmeyen bir sözü olacağını düşünülmekte. Ancak otonom sürüş konusunda çalışan tek markanın Amerikan markası olmadığı da unutulmamalıdır.

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Tesla’nın otonom taksileri gibi General Motors da elektrikli otonom bir mekik başlatmayı planlıyor. Cruise Origin olarak adlandırılan bu minibüs, altı kişiye kadar ağırlayabiliyor ve üreticiye göre 1,6 milyon kilometre menzile sahip olacak. GM’nin kendi kendine sürüş teknolojisi, değiştirilmiş Chevrolet Cıvata filosu aracılığıyla San Francisco sokaklarında test ediliyor.

General Motors’un sürücüsüz arabalarında kusmayı önleyen teknoloji

GM, Cruise Origin‘in olası bir lansmanını beklerken, otonom sürüşün birçok yönü üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yolcu konforu, üreticinin önceliklerinden biridir. Marka tarafından yakın zamanda dosyalanan bir patentin kanıtladığı gibi, GM şu anda kendi kendini süren arabalarda yolcuların hareket tutmasını sınırlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

Bilindiği üzere, taşıt tutması mide bulantısı, baş dönmesi veya kusma ile kendini gösterir. Gözlerin algıladığı hareket ile iç kulak tarafından algılanan vücudun hareketsizliği arasındaki zıtlıktan kaynaklanır. General Motors, Bunu önlemek için gözler tarafından sağlanan bilgiler ile giriş tarafından verilen bilgiler arasındaki bu karşıtlığı mümkün olduğunca azaltmaya çalıştı.

Üretici, hızlanma, frenleme veya viraj alma kuvvetlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve yolcu bölmesine yayılan bir ışık ve görüntü sistemi geliştirdi.

Bu teknoloji hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olunmazken bunun basit bir patent olduğu göz önüne alındığında, GM’nin bir sonraki otonom araçlarında böyle bir sistem içerdiğini söyleyen bir kanıt yok. Ancak yolcuların bineceği Cruise Origin içinde kullanılması oldukça olası. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.