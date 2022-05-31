BenQ, eğitim teknolojileri için kullanılan ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene RP serisi ile ortamdaki karbondioksit, sıcaklık ve nem durumunu interaktif ekran aracılığı ile ölçerek sınıftaki öğretmen ve öğrencilerin sağlığını korumayı ve derse olan odağı arttırmayı hedefleyen şirket, yeni ürünlerinde de hibrit ve uzaktan eğitime yönelik çözümlerini geliştiriyor. GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’nda eğitim sektörünün önde gelenleri ile bir araya gelen BenQ, akıllı tahtalarda kullandığı interaktif beyaz tahta yazılımının geliştirilmiş versiyonu olan EZWrite 6’yı ilk kez tanıttı. Farklı platformlarda kullanım uyumluluğu gösteren ve web üzerinden de kullanılabilen bu yazılım öğretmen ve öğrencilerin farklı konumlarda bile olsalar çeşitli işletim sistemleri aracılığıyla bilgi paylaşmalarını ve fikir geliştirmelerini sağlıyor.

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Sınırlar olmadan öğrenme mümkün!

EZWrite 6 Bulut uyumlu İnteraktif Beyaz Tahta yazılımı ile öğretmenlerin, ellerindeki mevcut içeriği içe aktararak ders materyalleri oluşturması ve bunları herhangi bir etkileşimli ekrana veya kişisel cihaza yüklemesi, düzenlemesi ve kaydetmesi mümkün. Öğretmenler hazırladıkları ders materyallerini sınıfta bulut üzerinden açabilir ve ders anlatımı sırasında üzerine notlar alabilir. Özelleştirilebilir renk paletlerine sahip çok çeşitli kalemler kullanarak dersleri daha canlı hale getirebilirler. Derse olan ilgiyi arttırmak için materyalleri resim, video ve belgelerle zenginleştirebilirler ve son halini öğrencileri ile paylaşabilirler.

Özellikle ekip çalışmalarında büyük fayda sağlayan EZWrite 6 ile, ekibin tüm üyeleri kendi evlerinden çalışmayı açabilir ve kendi eklemelerini yaparak not alabilir. Ekibin diğer üyeleri eş zamanlı olarak yapılan tüm değişiklikleri görebilir. Farklı fikirler üzerinde aynı anda çalışmak için aynı tuval üzerinde birden fazla oturum açarak çalışmaları sürdürmek mümkündür.

Google Classroom Entegrasyonu

EZWrite 6’ın, Google Classroom entegrasyonu öğrenmeyi ve öğretmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Öğretmenler kendi Google hesaplarına giriş yaparak Google Classroom’da bulunan öğrencilerine duyuru yapmalarına, düzenleyecekleri bir derse kolayca davet etmelerini sağlar. Derse katılan öğrenciler ekranda gözükecektir. Dersi işlerken Google Classroom içindeki ders materyallerini (Google Docs, Google Sheets, Google Slides, PDF, Video ve URL linkleri) kolaylıkla içe aktarabilir.

Sınıflarda Android İşletim Sistemli Smart Projektör

BenQ ayrıca GESS Türkiye fuarında kurumsal tarafta ilgi gören Android işletim sistemli Smart Projektör grubundan eğitimde kullanımı uygun olan kısa atım modeli EW800ST’yi tanıttı. Dahili Android sistemine, kablosuz internet bağlantısına, web tarayıcısına sahip dünyanın ilk sınıf için Smart Projektörü, öğretmenlerin bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanmadan çevrimiçi öğretim materyallerine kablosuz olarak erişmesine ve paylaşmasına olanak sağlar. Öğretmenler, projektördeki Hesap Yönetim Sistemi (AMS) uygulamasını kullanarak kişisel bulut hesaplarına erişerek ders materyallerine ulaşabilirler.

Smart Projektörler çok sayıda cihaza sahip okullar için avantajlı uygulamalara da sahiptir. Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) ve Çoklu Ekran Yöneticisi (MDA) ile projektörlerin kontrolü yerel ağ üzerinden tek bir yerde toplayabilir, böylece BT yöneticileri tüm cihazları tek merkezden yönetebilir.