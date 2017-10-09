General Motors, Kendini Kendini Sürebilen Kamyon Surus’u Piyasaya Sürme Hazırlığında!

Otonom araç sektöründe inanılmaz gelişmeler oluyor: Amerikalı otomobil devi General Motors, kendi kendini sürebilen kamyon Surus’u tanıtmaya hazırlanıyor.

10 yıl kadar önce General Motors, dünyanın bir numaralı otomobil üreticisiydi. Ne var ki teknolojik gelişmelere istenen düzeyde adapte olamayan GM, önce Pontiac modellerinin üretimine son verdi sonra da Avrupa’daki en büyük silahı Opel’i PSA Group’a (Peugeot – Citroen) satma kararı aldı. Artık zirvede Toyota ve Volkswagen var.

Neyse ki şirket yöneticileri ders almış gibi gözüküyor. Kendi kendini sürebilen SURUS, hidrojen mimarisiyle üretilmiş pilleri sayesinde 520 kilometre civarında menzile sahip. Buna ek olarak, takviye güç için Lityum-İyon bataryalar kullanılıyor.

SURUS, bu kadarla da sınırlı kalmıyor ve güneş enerjisi sayesinde menzilini artırabiliyor. Hatta, çok zorlu durumlarda hidro-elektrik mimariyi bile küçük çapta kullanabiliyor.

GM, SURUS’u devasa pazarlarda kullanma niyetinde. Bu hiç de ütopik bir fikir değil zira pek çok otomobil aynı mimariden faydalanıyor. General Motors’un ezeli rakibi Toyota, kısa süre önce elektrikli çalışan ve otonom yapıya sahip olan bir kamyonu tanıtmıştı. Volkswagen Group da benzer projeler üretiyor.

GM, hidrojenle çalışan Chevrolet Colorado ve söz konusu kamyon için benzer teknolojiler kullanıyor. Chevrolet Colorado, şu ana kadar çıktığı tüm saha testlerinde olumlu not almayı başarmıştı. Umarız bu, SURUS için de geçerli olur. Zira Amerikalı dev şirket, oyuna dönmek için bulunmaz bir fırsat ele geçirdi.