General Mobile’ın Beta programı sahte mi?

Son zamanlarda sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri yerli cep telefonu üreticisi General Mobile’ın bazı güncellemeleri gerçekten kendisinin geliştirip geliştirmediği…

General Mobile’ı esinlenmekle veya hırsızlıkla suçlayanlar olduğu gibi şirketin yaptıklarının normal olduğunu kabul edenler de var.

Ayrıca olayların ne olduğunu kavrayamadan şirkete koşulsuz destek veren bir çoğunluk da var ki bu General Mobile için çok güzel bir gelişme.

Bu videomuzda kendisi de bir uygulama geliştirici olan Emir ile süreci değerlendiriyoruz. Süreci yakındna takip eden ve en başından beri içinde olan Emir, General Mobile’ın hangi aşamada nasıl davrandığını anlatıyor.