General Mobile’ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü telefon General Mobile GM Phoneix 5G modeli ofisimize ulaştı. Merakla beklediğimiz telefonun detaylarını ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.

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Not: Bu videoda yer alan akıllı telefon modeli GM Phoenix 5G, inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.

General Mobile GM Phoenix 5G Teknik Özellikleri:

6,78 inç FHD+ AMOLED 120 Hz Ekran

MediaTek Dimensity 7050 işlemci

3D Cam Arka Kaplama

Schott XENSATION Alpha Çizilmeye Dayanıklı Ekran

8 + 8 GB Bellek / 256 GB Depolama

50 MP Dörtlü Kamera

4700 mAh Batarya / 66 Watt Şarj

16.499 TL fiyat