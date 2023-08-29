General Mobile’ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü telefon General Mobile GM Phoneix 5G modeli ofisimize ulaştı. Merakla beklediğimiz telefonun detaylarını ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.
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GENERAL MOBILE GM PHOENIX 5G OFİSTE! | Kutu Açılışı ve İlk Bakış
Not: Bu videoda yer alan akıllı telefon modeli GM Phoenix 5G, inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.
General Mobile GM Phoenix 5G Teknik Özellikleri:
- 6,78 inç FHD+ AMOLED 120 Hz Ekran
- MediaTek Dimensity 7050 işlemci
- 3D Cam Arka Kaplama
- Schott XENSATION Alpha Çizilmeye Dayanıklı Ekran
- 8 + 8 GB Bellek / 256 GB Depolama
- 50 MP Dörtlü Kamera
- 4700 mAh Batarya / 66 Watt Şarj
- 16.499 TL fiyat
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