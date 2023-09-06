General Mobile GM Phoenix 5G modeli MediaTek Dimensity 7050 ile geliyorlar. Türkiye’de ilk defa bu modelde yer alan işlemci ile PUBG Mobile üzerinden yaklaşık yarım saat oyun oynadık.

İlginizi çekebilir; BU TELEFONLAR TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR! | Öğrencilere Vergi İndirimli Satılması Muhtemel Telefonlar

Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.

Not: Bu videoda kullanılan GM Phoenix 5G modeli inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.

General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri

Boyut: 164,15 x 74,7 x 8,75 mm

164,15 x 74,7 x 8,75 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Ekran: 6,78 inç FHD+ AMOLED 120 Hz

6,78 inç FHD+ AMOLED 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 Bellek: 8 GB (+ 8 GB)

8 GB (+ 8 GB) Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4700 mAh

4700 mAh Şarj: 66 Watt

66 Watt Bağlantı: WiFi 5, Bluteooth 5.2, NFC

WiFi 5, Bluteooth 5.2, NFC Fiyat: 16.500 TL