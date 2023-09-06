General Mobile GM Phoenix 5G modeli MediaTek Dimensity 7050 ile geliyorlar. Türkiye’de ilk defa bu modelde yer alan işlemci ile PUBG Mobile üzerinden yaklaşık yarım saat oyun oynadık.
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İçindekiler
General Mobile GM Phoenix 5G ile PUBG Testi! | MediaTek Dimensity 7050
Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.
Not: Bu videoda kullanılan GM Phoenix 5G modeli inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.
General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri
- Boyut: 164,15 x 74,7 x 8,75 mm
- Ağırlık: 210 gram
- Ekran: 6,78 inç FHD+ AMOLED 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Bellek: 8 GB (+ 8 GB)
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4700 mAh
- Şarj: 66 Watt
- Bağlantı: WiFi 5, Bluteooth 5.2, NFC
- Fiyat: 16.500 TL