General Mobile GM 23 modeli markanın bu sene orta segmente kendisine yer bulmasını umduğu telefonu olarak dikkat çekiyor. Peki telefon neler sunuyor, kutusundan neler çıkıyor gelin bu videoda hep beraber göz atalım.
General Mobile GM 23 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 164.75 x 76.3 x 8.9mm 204 gram
Ekran: 6.52″ inç HD+ IPS LCD 90Hz
İşlemci: MediaTek Helio G37
RAM/Depolama: 4GB/ 128GB
Kamera: 50 MP + 8MP + 2MP
Batarya: 5000 mAh 15W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetoothh 5.0
Fiyat: 5199 TL
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