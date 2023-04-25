General Mobile GM 23 modeli markanın bu sene orta segmente kendisine yer bulmasını umduğu telefonu olarak dikkat çekiyor. Peki telefon neler sunuyor, kutusundan neler çıkıyor gelin bu videoda hep beraber göz atalım.

General Mobile GM 23 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164.75 x 76.3 x 8.9mm 204 gram

Ekran: 6.52″ inç HD+ IPS LCD 90Hz

İşlemci: MediaTek Helio G37

RAM/Depolama: 4GB/ 128GB

Kamera: 50 MP + 8MP + 2MP

Batarya: 5000 mAh 15W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetoothh 5.0

Fiyat: 5199 TL

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