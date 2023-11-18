ASUS’un genç ve öğrenci işi diyebileceğimiz orta seviye özellikler ile gelen laptop modeli ASUS VivoBook 16X incelemesiyle karşınızdayız. Geniş ekranlı ve genel kullanımda oldukça işe yarayacak modelin artıları ve eksilerinmi Aydoğan aktarıyor.
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İçindekiler
Gençler İçin Geniş Ekranlı Laptop: ASUS Vivobook 16X (K3605ZC) İncelemesi
Güncel fiyat bilgisi için; https://hwp.to/VivoBook16X
OLED versiyonu hakkında bilgi için; https://hwp.to/16XOLED
Not: Bu videoda yer alan ASUS VivoBook 16X ürünü, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafından temin edilmiştir.
ASUS VivoBook 16X Özellikleri
- Boyut: 35,86 x 24,91 x 1,89 cm
- Ağırlık: 1,80 kg
- Dayanılıklılık: MIL-STD 810H
- Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200 piksel) 120 Hz 16:10 NanoEdge IPS
- İşlemci: Intel® Core™ i5-12450H
- Ekran Kartı: NVIDIA® Geforce RTX™ 3050
- Bellek: 8 GB DDR4
- Depolama: 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3
- Kamera: 720p HD
- Batarya: 50 Wh
- Portlar:
- USB 3.2 Gen 1 Tip-A
- SD Kart Okuyucu (UHS-II)
- HDMI 2.1
- USB 3.2 Gen 2 Tip-A
- Thunderbolt 4
- Ses Jakı