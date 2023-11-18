ASUS’un genç ve öğrenci işi diyebileceğimiz orta seviye özellikler ile gelen laptop modeli ASUS VivoBook 16X incelemesiyle karşınızdayız. Geniş ekranlı ve genel kullanımda oldukça işe yarayacak modelin artıları ve eksilerinmi Aydoğan aktarıyor.

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Güncel fiyat bilgisi için; https://hwp.to/VivoBook16X

OLED versiyonu hakkında bilgi için; https://hwp.to/16XOLED

Not: Bu videoda yer alan ASUS VivoBook 16X ürünü, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafından temin edilmiştir.

ASUS VivoBook 16X Özellikleri