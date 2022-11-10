İkinci el olarak satın aldığı HUAWEI P40 Pro’u dört aydır kullanan Yusuf deneyimlerini bu videoda anlatıyor. Daha önceki telefonu Mi Note 10 olduğunu, neden bu cihazı değiştirip amiral gemisi bir telefon aldığını dile getiriyor. Fotoğraf çekmeyi seven birisi olduğundan dolayı kendisinin de bir hobi amaçlı Instagram sayfası olduğundan bahsediyor. Yusuf’un Instagram sayfasına göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz: https://www.instagram.com/mobil.photos.turkey/

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