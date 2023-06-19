Apple, çizilmelere karşı dayanıklı iPhone tasarımı için bir patent başvurusunda bulundu. Patent başvurusuna göre, Apple farklı malzemelerin birleştirilmesiyle telefonların çizilmeye karşı daha dayanıklı hale getirilebileceğini öneriyor. Gelecekteki iPhone’lar dayanıklılığıyla nam salan Nokia 3310’un kayıp torunları olabilir!

Apple Yeni Patent Başvurusu ile iPhone Modellerini Güçlendirecek!

Apple, patent başvurusunda telefonların çeşitli yüzeylerle temas edebileceğini ve bu durumun cihazların yüzeylerinin bozulmasına neden olabileceğini belirtiyor. Şirket, metalin ezilmelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olduğunu ancak sinyalleri engelleyebildiğini, seramiğin sinyallere karşı şeffaf olabileceğini ancak kırılgan olduğunu ve plastik malzemenin ise sinyalleri geçirebildiğini fakat çizilmelere karşı dayanıksız olduğunu ifade ediyor.

Patent başvurusunda, iPhone kasaları için birden fazla malzemenin kullanılabileceği ve her bir malzemenin farklı avantajlara sahip olacağı ancak hepsinin genel bir amaca, yani cihazı korumaya hizmet edeceği belirtiliyor. Ayrıca, aşınmaya dayanıklı kısım için seramik ve metalin kombinasyonunun kullanılabileceği de vurgulanıyor.

Ancak bu patentin gerçekleştirilmesi için malzemelerin 10 ila 100 mikron mesafede yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu gerçekten artık nanometre teknolojisine yakın bir teknolojiyle çalışılması gerektiğini gösteriyor. Yani Apple patenti almış olsa bile büyük ihtimalle pratikte bir uygulaması yapılmış değil. Mikron ölçeğin nasıl gerçekleştirileceği konusunda ise henüz bilgi bulunmuyor.

Apple’ın bu patentin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Teknoloji şirketleri sık sık patent başvuruları yapıyor. Apple son olarak bükülebilen ekrana sahip bir Apple Watch için patent başvurusu yapmıştı.

Bu tür başvurular genelde gelecekte üretilmesi planlanan modellerin prototiplerinde kullanılıyor. Bu sayede firmalar hem bu teknolojiyi başkalarına kaptırmıyor hem de kendileri serbestçe denemelerini yapabiliyor. Apple’ın çizilmelere karşı dayanıklı iPhone tasarımı için yaptığı patent başvurusu, telefon kullanıcılarının en yaygın sorunlarından birini çözmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.

Akıllı telefon kullanıcıları, telefonlarını düşürdüklerinde veya bir yere sürttüklerinde ekranlarının çizilmesinden endişe ederler. Bu nedenle, birçok insan telefonlarını korumak için telefon kılıfları kullanır. Apple’ın patent başvurusu, gelecekte iPhone’ların çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirilebileceğini öngörüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzun çizilmesinden şikayetçi misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!