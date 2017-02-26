Gelecek Halo Oyunlarında Bölünmüş Ekran Özelliği Yeniden Olacak

Microsoft Studios başkan yardımcısı ve 343 Studios yöneticisi Bonnie Ross, DICE 2017’de Halo oyunları ilgili açıklamalarda bulundu.

Ross, FPS türündeki bütün Halo oyunlarında bölünmüş ekran özelliğinin olacağını açıkladı. Serinin 2015 yılında çıkan Guardians oyununda bölünmüş ekran seçeneği yoktu. Bu açıdan Guardians seri içierisinde bir ilkti.

Oyunun co-op ve LAN üzerinden çok oynandığı bilenen bir şey. Böyle bir karar çıkınca serinin hayranları oyunu eleştiri yağmuruna tutmuştu. 343 Studios’a göre Guardians’ta bölünmüş ekran seçeneğinin olmamasının bir çok sebebi var. Çok geniş çevre, geliştirilmiş yapay zeka davranışı ve arttırılmış görsel efektler bu nedenler arasında yer alsa da hayranlar bu özelliğin olmamasını kabullenmedi.

Gelecek oyunlarda co-op görevlerinin olması sevindirici. Geliştirici stüdyolar efekte ve çevreye son derece önem verirken bazen oynanabilirliği göz ardı ediyor. Geç olmadan bu yanlıştan dönülmüş olması iyiye işaret.