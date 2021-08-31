Basın Bülteni
Geleceğin siber güvenlik uzmanları ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nı tamamladı
Türk Telekom’un siber güvenlik alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunduğu ‘Siber Güvenlik Kampı’ tamamlandı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen çevrim içi eğitim programını; Fatih Sencer birinci, Enes Yılmaz ikinci ve Berkay Soylu üçüncü bitirerek toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldular.
Bakmakta fayda var : Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre sektörde, reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu
Türkiye’nin siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom, siber güvenlik alanında gençlere güçlü eğitim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Kampı tamamlandı.
Uzmanlardan eğitimler aldılar, eğlenceli yarışma ve aktivitelere katıldılar
“Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda” sloganıyla hayata geçirilen projede gençler, çevrim içi olarak alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar. 10 gün süren eğitim programına katılan gençler, siber güvenlik sektörünün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere de dâhil oldular. Gençler, CTF (Bayrağı yakala) yarışmasında mücadele edip, eğlenceli aktivitelerde keyifli zaman geçirdiler. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer’e 15 bin TL, ikinci olan Enes Yılmaz’a 10 bin TL, üçüncü olan Berkay Soylu ’ya ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verildi. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası” sunuldu.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu: “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Basın Bülteni
ASUS, ProArt Projector A1’i duyurdu
Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan, dünyanın ilk Calman Verified sertifikalı projektörü olan ve %98 sRGB ve Rec. 709 renk alanlarını kapsayan ASUS ProArt Projector A1, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu için fabrikada önceden kalibre edilmiş.
Bakmakta fayda var: Asus’tan, Eğitim Dünyasına Özel Bilgisayar; “Chromebook Flip C214”
ASUS, dünyanın Calman Verified sertifikalı ilk projektörü olan ProArt™ Projector A1’i duyurdu. Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan bu projektör, Delta E < 2 renk doğruluğu elde etmek için fabrikada önceden kalibre edilmiş. Ürün ayrıca sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsıyor. 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağı güçlü FHD görüntüler elde etmenin yanı sıra 30.000 saate varan kullanım ömrü sağlıyor.
İçindekiler
ASUS ProArt Projector A1 renk doğruluğuyla dikkat çekiyor
ProArt Projector A1, çalışmalarının olması gerektiği gibi görünmesi için renklerin doğru yansıtılmasını talep eden yaratıcı profesyoneller için özel olarak tasarlanmış durumda. Bu özelliğiyle A1 sanat stüdyoları, galeriler veya müzeler için son derece ideal bir çözüm sunuyor. Calman Verified sertifikalı bu projektör Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Ürünle birlikte renk kalibrasyon testi raporu da geliyor. ProArt Projector A1 son derece geniş bir renk gamına sahip. Ürün sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsayarak canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor.
ASUS ProArt Preset yazılımı renk yönetimini kolaylaştırarak kullanıcıların farklı içerik türlerine uygun renk modları arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Ürünle birlikte gelen ASUS ProArt Palette yazılımı kullanışlı arayüzüyle kullanıcılara ton, sıcaklık ve gama düzeyi gibi farklı renk parametrelerini ayarlama olanağı sunuyor. ProArt Preset ve ProArt Palette yazılımlarına uzaktan kumanda ile veya projektörün üzerindeki kısayol tuşlarından erişiliyor.
Parlak Full HD görseller
ProArt Projector A1, FHD (1920×1080) çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor. Cıva kullanılmadan üretilen 3000 lümen RGB LED ışık kaynağı ile etkileyici görüntüler oluşturuyor. Renklerde solukluk yaşanmadan 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunan bu ışık kaynağı, günde ortalama dört saat çalışmayla 20 yıl boyunca kullanılabiliyor.
ProArt Projector A1’de dört köşe ve 2D kenar düzeltme özelliklerinin yanı sıra kısıtlı alanda kullanım için 1,2 kat yakınlaştırma olanağı bulunuyor. 2D kenar düzeltme özelliği mükemmel dikdörtgen görüntü elde etmek için ayar olanağı sunuyor. Dört köşe ayarı ise projektörün perdenin tam karşısına yerleştirilmediği durumlarda görüntünün yamulmasını önlüyor.
Kablosuz görüntü aktarımı
ProArt Projector A1; iOS, Android ve Windows 10 cihazlarından kusursuz aktarım desteği sunuyor. Bunun için ürünle birlikte gelen USB WiFi aygıtını aktarım yapacağınız cihaza takıp zahmetsizce içerikleri aktarabilirsiniz. Üründeki diğer bağlantı seçenekleri arasında 4K giriş için iki adet HDMI® 2.0 bağlantı noktası, VGA, ses giriş ve çıkışı, RS232 seri bağlantı ve farklı cihazlarla uyum için iki adet USB Type-A bağlantı noktası bulunuyor.
ProArt Projector A1’in teknik özelliklerine bakacak olursak;
|
Ekran
|
Ekran teknolojisi
|
0,65 inç WXGA
|
Işık kaynağı / Kullanım ömrü (maks.)
|
R/G/B/B LED, 30.000 saat kullanım ömrü
|
Gerçek çözünürlük (yerleşik)
|
1920×1080 (FHD)
|
Işık çıkışı (Maks.)
|
3000 ANSI Lümen
|
Kontrast Oranı
|
800:1
|
Renk gamı
|
%98 sRGB / %98 Rec.709
|
Görüntü renkleri
|
1,07 milyar renk
|
Yenileme hızı
|
120 Hz
|
Projeksiyon Lensi
|
Atım oranı
|
1,3–1,56 (95 inç @ 2,74 m)
|
Projeksiyon mesafesi / boyutu
|
1,15–5,7 metre / 40–200 inç
|
Projeksiyon oranı
|
%83 ± %5
|
Yakınlaştırma oranı
|
1,2 kat
|
Odak
|
Manuel odak
|
Video Özellikleri
|
Renk doğruluğu
|
Delta E < 2 ( sRGB modu)
|
ProArt Preset
|
8 mod (Dinamik / Standart / Sinema / Manzara / Oyun / sRGB / Rec.709 / Kullanıcı modu)
|
Kenar düzeltme
|
2D kenar düzeltme (±40°)
|
Otomatik kenar düzeltme
|
Var (Dikey)
|
En boy oranı
|
16:9 / 4:3 / 16:10 / Otomatik
|
Projektör yerleşimi
|
Masada öne dönük, masada arkaya dönük, tavanda arkaya dönük, tavanda öne dönük
|
Kablosuz projeksiyon
|
Var. Android, iOS ve Windows cihazlarına destek
|
Ses Özellikleri
|
Hoparlör
|
10 watt hoparlör
|
Sinyal Frekansı
|
Analog
|
15-101 KHz (Y) / 50-120 Hz (D)
|
Dijital
|
15-101 KHz (Y) / 24-120 Hz (D)
|
Güç
|
Güç tüketimi
|
370 W
|
Bekleme modu
|
< 0,5 W
|
Gürültü Seviyesi
|
Akustik Gürültü (Normal/Eco)
|
(34 dB / 28 dB)
|
Bağlantı Seçenekleri
|
Sinyal Girişi
|
HDMI® 2.0 x2, VGA
|
Ses Çıkışı
|
Kulaklık çıkışı (3,5 mm mini jak)
|
RS-232
|
Evet
|
USB Girişi
|
USB Type‑A
(bir adet WiFi aygıtı için, bir adet güç çıkışı için)
|
Stant
|
Evet
|
Tavana Montaj
|
Evet
|
Güvenlik
|
Kensington kilidi
|
Evet
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (G x Y x D)
|
405 x 99 x 283 mm (ayak olmadan)
|
Kutu boyutu (G x Y x D):
|
560 x 274 x 430 mm
|
Ağırlık
|
Net ağırlık (Yaklaşık)
|
5,7 kg
|
Brüt ağırlık (Yaklaşık)
|
8,1 kg
|
Aksesuarlar
|
HDMI® kablosu, güç kablosu, uzaktan kumanda, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi, taşıma çantası, USB WiFi aygıtı (Model: EZC-5201BS) , AAA pil x 2, Fabrika ön kalibrasyon raporu
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Basın Bülteni
Teknofest Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması Başlıyor!
Teknofest kapsamında 9-13 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular, 26 Ağustos – 8 Eylül arasında toplanacak.
İlginizi çekebilir: Pardus 21! Kullanıcılarla Buluşmaya Hazırlanıyor!
Pardus 21’i İncele, Öneride Bulun, Hatayı Bul, Ödülü Kap!
TÜBİTAK ULAKBİM PARDUS Projesi, Teknofest kapsamında, Pardus’un en yeni sürümü Pardus 21 için Hata Yakalama ve Öneri Yarışması düzenliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ve Pardus Projesi’nin de kurucu üyelerinden olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek yarışmada ödüller, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL olarak belirlendi.
Pardus kullanımının yaygınlaştırılması, Pardus’un 21 Ağustos 2021’de yayımlanan en son sürümü Pardus 21’in tanıtımı, Pardus ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve yeni sürüm Pardus 21 üzerinde hata yakalama ve öneri katkısı alınması hedefiyle gerçekleştirilen yarışma, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21’i merak eden ve Pardus’a katkı sağlamak isteyen tüm katılımcılara açık olacak.
Katılımcılar yarışma dahilinde; Fonksiyonel hatalar/öneriler, Performans hataları/önerileri, Kullanılabilirlik hataları/önerileri, Güvenlik Zafiyetleri ile Yerelleştirme hata/önerileri kategorilerinde başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi kendi önerilerini de sunabilecek.
Daha çok hata/öneri girişi, daha çok puan!
Katılmayı düşünenler, www.teknofest.com adresine girerek 8 Eylül 2021’e kadar başvurularını tamamlamak zorunda. Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştiriliyor. Yarışmaya Pardus Destek Merkezi adresinden girilecek hata, iyileştirme bildirim talepleri ile katılmak gerekiyor. Hata bildirim / düzeltme taleplerinin belgelendirmesi için; hatanın eksiksiz tanımı, ekran görüntüsü olarak sunumu, çözümü ya da çözüm önerisi mutlaka belirtilmeli.
Yarışmacıların hata / öneri talep girişleri, hata veya önerinin türüne, önem derecesine ve hata / öneriyle beraber çözümünün de iyi tanımlanmış olup olmadığına bakarak değerlendirilecek. Yarışmacılar önerdikleri çözüm için gerekli yamayı geliştirerek Pardus ekibiyle paylaşmaları halinde artı puan alabilecek. Bunun yanı sıra raporlanan hata / öneri sayısı da yarışmacılara puan kazandıracak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yarışmacılar, buldukları hataları veya geliştirdikleri önerileri 9 Eylül – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında talep.pardus.org.tr adresinden giriş yaparak katılım gerçekleştirebilecek.
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması sonuçları 21 Eylül – 26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Teknofest’te duyurularak, dereceye girenlere ödülleri teslim edilecek. Belirlenen derecelerin birden fazla katılımcı tarafından paylaşılması durumunda da para ödülü o dereceyi paylaşanlar arasında eşit olarak dağıtılacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oppo Enco Buds İncelemesi | Uygun Fiyata Pek Çok Özellik!
Apple, Klasik Müzik Servisi Primephonic’i Satın Aldı!
Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!
Geleceğin siber güvenlik uzmanları ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nı tamamladı
Xiaomi 12 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıkıyor!
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.