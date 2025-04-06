Orta segment ekran kartı pazarında heyecan artıyor. Nvidia’nın yeni hamlesi olan GeForce RTX 5060 Ti fiyatıyla beklentileri ne ölçüde karşılıyor? Performans, fiyat ve çıkış planları merak konusuyken son ortaya çıkan bilgilerle bu modelin fiyatı ortaya çıktı.

GeForce RTX 5060 Ti fiyatı ortaya çıktı!

GeForce RTX 5060 Ti ile ilgili yeni sızıntılar, ekran kartının fiyatlandırmasına dair önemli ipuçları sunuyor. Güvenilir kaynaklara göre Nvidia, RTX 5060 Ti fiyatı 399 dolarlık bir başlangıç fiyatı şeklinde belirlemiş durumda. Bu seviye, önceki nesil RTX 4060 Ti ile benzer bir fiyatlandırma politikasının sürdüğünü gösteriyor.

Henüz resmi bir tanıtım yapılmasa da GeForce RTX 5060 Ti segmentine göre ortalama bir fiyat etiketiyle geleceği anlaşılıyor. Özellikle ray tracing ve DLSS 3.5 gibi teknolojileri daha uygun fiyatlı sistemlere taşıma hedefiyle konumlandırılan bu model, oyuncular kadar içerik üreticilerinin de ilgisini çekebilir.

Beklentiler, RTX 5060 Ti performans açısından RTX 4060 Ti’yi %15 ila %20 oranında geçebileceği yönünde. Mimari olarak Ada Lovelace sonrası gelecek olan yeni Blackwell GPU mimarisiyle donatılması bekleniyor. Bu da özellikle enerji verimliliği açısından dikkat çekici iyileştirmeler getirebilir.

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RTX 5060 Ti fiyatı açısından bakıldığında, Nvidia’nın pazarda agresif bir fiyat politikası izlemek yerine mevcut dengeleri korumayı tercih ettiği görülüyor. AMD’nin RDNA 4 tabanlı rakip kartlarının da bu segmentte rekabeti kızıştırması bekleniyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da GeForce RTX 5060 Ti 2025’in ilk yarısında raflardaki yerini alması bekleniyor. Nvidia’nın Computex 2025 fuarında resmi duyuruyu yapabileceği konuşuluyor.

GeForce RTX 5060 Ti hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce RTX 5060 Ti fiyatı beklentileri karşılıyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!