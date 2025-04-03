MediaTek tarafından tanıtılan MediaTek Kompanio Ultra 910, taşınabilir bilgisayar kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunma hedefiyle geliştirildi. Yapay zeka destekli işlem gücü, verimli güç yönetimi ve yüksek hızda kablosuz bağlantı teknolojileriyle donatılan bu yeni nesil çip, özellikle Chromebook cihazlarının performansına büyük katkı sağlıyor.

MediaTek Kompanio Ultra 910: Yapay Zeka Odaklı Yeni İşlemci

MediaTek Kompanio Ultra 910, TSMC’nin 2. nesil 3nm üretim süreci kullanılarak tasarlandı. Arm Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 ve dört Cortex-A720 çekirdeğiyle birlikte 8 çekirdekli bir mimariye sahip. 3.62GHz seviyesine kadar ulaşan işlem hızı ve 12MB L3 önbellek ile sistem performansı yüksek seviyede tutuluyor.

Grafik tarafında Immortalis-G925 MC11 GPU ile güçlendirilen çip, ray tracing desteği sayesinde oyun ve grafik işleme alanlarında gelişmiş bir görüntü sunuyor. LPDDR5X bellek desteği (8533Mbps) ile CPU, GPU ve NPU arasındaki veri akışı hızlandırılarak gecikmelerin önüne geçiliyor.

İçerisinde bulunan 8. nesil NPU, 50 TOPS’a kadar yapay zeka performansı sağlayarak, gerçek zamanlı görüntü işleme ve video üretimi gibi işlemleri optimize ediyor. ETHZ v6 AI benchmark testlerinde yüksek puanlara ulaşarak, özellikle üretken yapay zeka uygulamalarında dikkat çekiyor. Yapay zeka hızlandırma teknolojisi, CPU ve GPU üzerindeki yükü hafifleterek pil tüketimini en aza indiriyor.

Bağlantı konusunda, Wi-Fi 7 teknolojisi ile 7.3Gbps seviyesinde hızlara ulaşılabiliyor. Bluetooth 6.0 desteği ise çift motor teknolojisi sayesinde bağlantı stabilitesini artırıyor.

Multimedya alanında üç farklı 4K ekran desteği sunuluyor. HEVC, AVC, VP9 ve AV1 formatlarında 4K 10-bit video oynatma ve kodlama desteği sayesinde medya içeriklerinde akıcı bir deneyim elde ediliyor. Hi-Fi Audio DSP teknolojisi, ses kalitesini artırarak, düşük güç tüketimiyle çalışan sesli asistan uygulamalarına daha fazla olanak sağlıyor.

MediaTek Kompanio Ultra 910, güçlü işlem kapasitesi, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve yüksek hızlı bağlantı seçenekleriyle taşınabilir bilgisayarlar için önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

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