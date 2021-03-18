GeForce NOW yurt dışı paket fiyatına zam yapıldı!

NVIDIA’nın bulut oyun servisi GeForce NOW, geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki sunucularını kullanıma sundu. Platformun kıyaslama konusu olan global fiyatları hakkında ise sürpriz bir zam haberi geldi!

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NVIDIA GeForce NOW global üyelik fiyatlarına %100 zam geldi!

NVIDIA GeForce NOW, bulut tabanlı olması sebebiyle donanım kaynaklı performans sorunlarını sıfıra indiriyor. Bu yönüyle oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran servis, son fiyat güncellemesiyle tartışma konusu oldu. Daha önce ücretli olarak sunulan Founders Edition paketi kullanıma kapatılırken, yerine aynı özellikleri taşıyan Priority paketi geldi. Lakin aylık 5.49 Euro’ya satılan paketin fiyatı, yapılan isim değişikliği sonrasında 9.99 Euro’ya yükseldi. Bu da GeForce NOW’ın global paketinin dolaylı olarak iki kata yakın zamlandığı anlamına geliyor.

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Öte yandan, servisin uzun dönemli avantaj paketinde de benzer şekilde dolaylı bir zam gerçekleşti. GeForce NOW Founders Edition paketinin 6 aylık avantajlı üyeliği için 27.45 Euro istenirken, kullanıcılar bunun yerine yıllığı 99.99 Euro olan Priority paketi satın almak zorunda kalacak. Yani avantajlı paketin süresi 1 yıla uzatılırken, fiyat tarafında ise aynı oranda artış yaşandığı göze çarpıyor.

Servisin ülkemizdeki dağıtıcısı konumundaki GAME+ tarafında ise herhangi bir fiyat artışı bulunmuyor. Premium paket ayda 74.9 TL’ye sunulurken, lansmana özel 3 aylık abonelikle 149.7 TL olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca son gelişmeyle beraber GeForce NOW global paketin Türkiye paketine kıyasla fiyat avantajının kalmadığını belirtelim.