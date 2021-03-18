Haber
GeForce NOW yurt dışı paket fiyatına zam yapıldı!
NVIDIA’nın bulut oyun servisi GeForce NOW, geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki sunucularını kullanıma sundu. Platformun kıyaslama konusu olan global fiyatları hakkında ise sürpriz bir zam haberi geldi!
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NVIDIA GeForce NOW global üyelik fiyatlarına %100 zam geldi!
NVIDIA GeForce NOW, bulut tabanlı olması sebebiyle donanım kaynaklı performans sorunlarını sıfıra indiriyor. Bu yönüyle oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran servis, son fiyat güncellemesiyle tartışma konusu oldu. Daha önce ücretli olarak sunulan Founders Edition paketi kullanıma kapatılırken, yerine aynı özellikleri taşıyan Priority paketi geldi. Lakin aylık 5.49 Euro’ya satılan paketin fiyatı, yapılan isim değişikliği sonrasında 9.99 Euro’ya yükseldi. Bu da GeForce NOW’ın global paketinin dolaylı olarak iki kata yakın zamlandığı anlamına geliyor.
Öte yandan, servisin uzun dönemli avantaj paketinde de benzer şekilde dolaylı bir zam gerçekleşti. GeForce NOW Founders Edition paketinin 6 aylık avantajlı üyeliği için 27.45 Euro istenirken, kullanıcılar bunun yerine yıllığı 99.99 Euro olan Priority paketi satın almak zorunda kalacak. Yani avantajlı paketin süresi 1 yıla uzatılırken, fiyat tarafında ise aynı oranda artış yaşandığı göze çarpıyor.
Servisin ülkemizdeki dağıtıcısı konumundaki GAME+ tarafında ise herhangi bir fiyat artışı bulunmuyor. Premium paket ayda 74.9 TL’ye sunulurken, lansmana özel 3 aylık abonelikle 149.7 TL olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca son gelişmeyle beraber GeForce NOW global paketin Türkiye paketine kıyasla fiyat avantajının kalmadığını belirtelim.
Netflix
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. sezon değerlendirmesi ile karşınızdayız. Netflix’te yayınlanan ve son dönemlerin popüler yarış sporu Formula 1’in perde arkasını aktaran belgesel serisi Drive to Survive 3. sezonu yarın sabah 10’da yayınanıyor. Bir gün öncesinden elde ettiğimiz ön gösterimi sizler için değerlendirdik.
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Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. Sezon Bölümleri
1- Para Konuşur
Avustralya Grand Prix’sinde KOVİD-19 tehdidi ufukta belirirken bir takımın yeni araba tasarımı tartışmalara yol açıyor.
2- Yine Her Şey Yolunda
Pilotlar 200 günden daha uzun bir süre sonra ilk yarışları için Avusturya’ya gidiyor. Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet hem pistte hem de pist dışında kızışıyor.
3- Şakası Yok
Lewis Hamilton’ın gölgesinde kalmamaya kararlı olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas aradığı fırsatı Rusya Grand Prix’sinde yakalıyor.
4- Ferrari Hakkında Konuşmalıyız
İtalya Grand Prix’sine hoş geldiniz. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, bu kötü geçen sezonda bir umut ışığı yakalamak için Monza’da piste çıkıyor.
5- Birlikteliğin Sonu
Renault pilotu Daniel Ricciardo aldığı cesur kararı açıklıyor. Birkaç takım yükselişte olan Racing Point’e karşı birlik oluyor.
6- Eski Günlere Dönüş
Pierre Gasly, geçen sezon kendisine sansasyonel bir şekilde yol veren Red Bull’un takım müdürüne bunun büyük bir hata olduğunu göstermeye kararlı.
7- Guenhter’in Seçimi
Kötü performans gösteren takımda değişiklikler yapması için baskı gören Haas yöneticisi Guenther Steiner, muazzam potansiyele sahip genç bir pilotun peşine düşüyor.
8- Pişmanlık Yok
Carlos Sainz Jr. sezon sonunda Ferrari’ye geçeceğini açıklayınca McLaren, yakında onunla ayrı takımlarda yarışmaya hazırlanan Lando Norris’e umut bağlıyor.
9- Sıcak Rekabet
Gelecekleri belirsiz olan pilotlar, iki trajik yarış boyunca F1’deki koltuklarını kaybetmemek için var güçleriyle mücadele ediyor. Korkunç bir kaza herkesi sarsıyor.
10- Son Ana Kadar
Racing Point, Abu Dabi’deki F1 sezon finalinde McLaren ve Renault’ya meydan okuyor. Hamilton siyahi bir F1 pilotu olarak yaşadıklarını anlatıyor.
Genel
Epic Games, The Fall oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına The Fall oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 17,00 TL olan The Fall adlı oyunu ücretsiz yaptı.
The Fall; yüksek teknolojili bir savaş kıyafeti içindeki yapay zeka ARID rolü ile uzayda karşınıza çıkan bilmeceleri çözüp ilerleyebileceğiniz hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca atmosferik bir hikaye içinde geçen macera oyunu; bulmaca çözme ve yan kaydırma eyleminin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen The Fall oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 8600 ya da eşdeğer 256 MB ekran kartı
- Depolama: 530 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak The Fall oyununu henüz indirmediyseniz 25.03.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Haber
Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!
Michigan‘daki federal araç güvenlik düzenleyicileri, otopilot modunda sabit bir polis aracına çarpan Tesla araçla ilgili soruşturma başlattı. Bu çarşamba gerçekleşen kazada Tesla Model Y, durmakta olan mavi bir Dodge Charger sedana çarptı. Polis aracının yolda durma sebebi, geyiğe çarpan başka bir aracın kazasını kaydetmekti. Polis arabası, bir kısmı en sağ şeritte olacak şekilde acil durum ışıkları açık bırakılarak park halindeydi.
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Tesla model aracın yaptığı kazada can kaybı var mı?
Yetkililer, ne polis memuru ne de 22 yaşındaki Tesla sürücüsünün herhangi bir şekilde yara almadığını söylediler. Bununla birlikte sürücünün ifadesine göre araç, otopilot modundaydı. Kaza, Detroit’in yaklaşık 100 mil kuzeybatısında bulunan Eaton’da meydana geldi. Olay, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi‘nden eleştiri alan Tesla araçların karıştığı kazalardan sadece biri. Ayrıca bu, geçtiğimiz hafta Michigan‘da bir Tesla model arabanın karıştığı ikinci kaza. Daha önce gerçekleşen kazada, otomobil bir kamyonun altına girmişti. Her iki araçtaki yolcular, ağır yaralı olarak kazayı atlatmıştı.
Gerçekleşen kazanın ardından şirket yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak art arda gerçekleşen bu kazaların marka açısından olumsuz bir imaj çizdiğini belirtmekte fayda var. Federal güvenlik güçleri ise bu kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte, firma yetkililerinden de olaya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 7 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 5 gün önce
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Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
GeForce NOW yurt dışı paket fiyatına zam yapıldı!
Epic Games, The Fall oyununu ücretsiz yaptı
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