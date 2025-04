GeForce Now kullanıcıları için bu hafta da birbirinden ilgi çekici oyunlar sunuluyor. Peki GeForce Now bu hafta hangi oyunlar gelecek? Türkiye’deki oyun severler GeForce Now haftanın oyunları listesini merakla beklerken, yeni oyunlar sayesinde oyun deneyimi daha da zenginleşiyor.

GeForce Now haftanın oyunları neler? İşte 11 Nisan GeForce Now gelecek oyunlar!

GeForce Now kullanıcıları için bu hafta açıklanan liste, her türden oyuncuya hitap eden oyunlarla dolu. GeForce Now eklenecek oyunlar arasında yeni çıkacak yapımlar da yer alıyor, sevilen klasikler de!

Bu hafta GeForce Now haftanın oyunları listesi, oyunculara farklı türlerde zengin seçenekler sunuyor. Türkiye’deki oyun severler için özellikle South of Midnight ve Sultan’s Game gibi dikkat çekici yapımlar büyük ilgi görüyor.

İşte bu hafta GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunların tam listesi:

South of Midnight (Yeni çıkış – Steam, Xbox, PC Game Pass, 8 Nisan) : Güney’in gizemli atmosferini fantastik unsurlarla birleştiren bu oyun, büyüleyici dünyasıyla GeForce Now kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vadediyor.

: Güney’in gizemli atmosferini fantastik unsurlarla birleştiren bu oyun, büyüleyici dünyasıyla kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vadediyor. Commandos: Origins (Steam, Xbox, PC Game Pass, 9 Nisan) : Strateji severler için adeta bir efsane! Klasik Commandos serisinin köklerine inen bu yeni yapım, taktiksel zekânızı konuşturmak için birebir.

: Strateji severler için adeta bir efsane! Klasik Commandos serisinin köklerine inen bu yeni yapım, taktiksel zekânızı konuşturmak için birebir. The Talos Principle: Reawakened (Steam, 10 Nisan) : Felsefi bulmacaları ve etkileyici atmosferiyle tanınan The Talos Principle, yeni versiyonuyla GeForce Now kütüphanesindeki yerini alıyor.

: Felsefi bulmacaları ve etkileyici atmosferiyle tanınan The Talos Principle, yeni versiyonuyla kütüphanesindeki yerini alıyor. Backrooms: Escape Together (Steam) : Korku ve kaçış oyunu tutkunları için gerilim dolu bir deneyim. Arkadaşlarınızla birlikte bilinmeyen odalardan kaçmaya çalışın.

: Korku ve kaçış oyunu tutkunları için gerilim dolu bir deneyim. Arkadaşlarınızla birlikte bilinmeyen odalardan kaçmaya çalışın. Diablo III (Xbox, PC Game Pass) : Hack & Slash türünün tartışmasız efsanesi. Sonsuz aksiyon, loot peşinde geçen saatler ve GeForce Now üzerinden erişim kolaylığıyla Diablo III geri dönüyor.

: Hack & Slash türünün tartışmasız efsanesi. Sonsuz aksiyon, loot peşinde geçen saatler ve üzerinden erişim kolaylığıyla Diablo III geri dönüyor. Sultan’s Game (Steam): Tarihi strateji unsurlarını sevenler için biçilmiş kaftan. Kendi imparatorluğunuzu kurarak yükselişe geçin.

Uygulama bu hafta da oyuncuların beklentisini karşılamaya devam ediyor. Bulut tabanlı oyun deneyimi sayesinde uygulama güçlü donanımlara ihtiyaç duymadan bu oyunları oynama fırsatı veriyor.

GeForce Now eklenecek oyunlar sadece eğlenceyle sınırlı değil; stratejiden aksiyona, bulmacadan korku türüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Özellikle ülkemiz gibi oyun donanımı maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde, bu gibi uygulamalarla ile yeni çıkan oyunları uygun maliyetlerle deneyimlemek mümkün hale geliyor. Üstelik, sürekli güncellenen bu liste oyun severlerin her hafta yeni maceralara atılmasını sağlıyor.

Peki siz kütüphaneye bu hafta eklenen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? GeForce Now haftanın oyunları arasında favoriniz hangisi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!