Haber
Türkiye’deki GeForce NOW oyuncularına GAME+ zorunluluğu!
GeForce NOW hizmeti Türkiye’ye gelmesi merakla beklenirken, Turkcell ortaklığında gelen fiyatlar fazlasıyla eleştirildi. Ancak görünen o ki “Ben zaten yurt dışı sunucusundan oynuyorum” diyenler için de üzücü bir haberimiz var!
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GeForce NOW’a Türkiye’den erişmek için GAME+ zorunluluğu geldi!
Nvidia’nın bulut oyunculuk sistemi olan GeForce NOW, bir süredir dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor. Sistem özelliklerini hiçe sayıp telefondan, tabletten, bilgisayardan hatta tarayıcıdan AAA oyunları oynatabilen bir yapı olan GFN, Türkiye’ye de nihayet gelmişti. ABD’de aylık 5 dolar, Avrupa’da aylık 5 Euro fiyatlandırmaya tabii olan GFN, ülkemizde 75 TL fiyatlandırma ile gelince tepkiyle karşılandı.
Yurt dışı hesabı alınamaz, varsa da GAME+ olmak zorunda!
Görünen o ki fiyatları görünce Avrupa ya da ABD GeForce NOW hizmeti satın alan, ya da bu hizmete devam etme kararı alan kullanıcılar için yolun sonu göründü. Nvidia’nın bu sabah GeForce NOW hizmetini yurt dışı sunucularından kullanan oyunculara attığı mail, sosyal medyada gündem oldu.
Yukarıda görebileceğiniz gibi Nvidia attığı mailde GAME+ ortaklığı ile GFN servisinin Türkiye’ye geldiğinden bahsediyor. Sistem Turkcell’in hizmeti olan GAME+ sunucularında olsa da Nvidia’nın kullandığı bire bir aynı donanım ve yazılıma sahip olduğu vurgulanmış.
Bu nedenle yurt dışından hizmet alanların hizmetleri 3 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla GAME+ hizmetine döneceği belirtiliyor. Türkiye’den GeForce NOW hizmetine kayıt olan tüm kullanıcılara getirilen bu zorunluluk ile oyuncular hesaplarına baktıklarında da GFN hizmetinin 3 Mayıs’ta ücretsiz sürüme düşürüleceğini gördüler.
Karar kimin? Neden?
Şu an için Ne Nvidia kanadından ne de Turkcell tarafından bir açıklama gelmedi. Bu kararın nedeni yapılan anlaşma sonucu Turkcell’in istediği bir şart mıydı, yoksa Nvidia’nın daha iyi hizmet verme adına seçtiği bir yol mu bilemiyoruz. Ancak bu adımın da hiç sevilmeyeceği oldukça bariz.
GeForce NOW Powered by GAME+ fiyatlandırması
Türkiye’de resmi olarak yer alan GeForce NOW’ın şu anda 3 farklı paketi bulunuyor. Ücretsiz olan Basic hizmetinde 1 saat oyun sınırı ve yoğun saatlerde sıra bekleme gibi bir durum mevcut. Lansmana özel 3 aylık Premium paket ise 149 TL’ye öncelikli erişim, sınırsız oyun süresi ve Nvidia’nın da kullandığı ışın izleme teknolojisi RTX özellikleri açık oyun keyfi sunuyor. Normal premium fiyatı ise 74,90 TL olarak belirlenmiş.
Apple
Apple Watch, akıllı saat pazarını domine etmeye devam ediyor!
Apple Watch serisi çıktığı günden bu yana piyasaya hakim olan bir model. Her yeni modeliyle sektöre öncülük eden saat, geçtiğimiz sene de Series 6 ile iddialı gelmişti. Bu, tabi ki de, satış rakamlarına da yansımıştı. Görünüşe göre, Apple’ın akıllı saatlerinin rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Öyle ki, raporlara göre geçen yıl da Apple Watch’un yılıydı…
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Apple Watch, daralan pazara rağmen büyümeye devam etti
Aslında, pandemiyle geçen yıl, akıllı saat ürün grubu için beklenilen kadar da iyi olmadı. Counterpoint Technology Market Research şirketinin araştırmasına göre, akıllı saat pazarı geçtiğimiz yıl sadece %1,5 büyüdü. Hatta, yılın son çeyreğine baktığımızda, dünyada yaşanan Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle akıllı saat pazarında az da olsa bir daralma vardı. Ancak, tüm bu olumsuz şartlara rağmen, Apple Watch 2019 yılının aynı çeyreğine kıyasla 2020 son çeyreğinde pazar payını %6 genişletmeyi başardı. Belki de daha etkileyici olan ise, Apple’ın sattığı Watch sayısının 12,9 milyon olmasıydı. Yani, bu, Apple’ın 2020 son çeyreğinde pazarın %40’ına hakim olduğu anlamına geliyor. Akıllı saat pazarındaki oyuncuların her geçen gün arttığını düşündüğümüzde bu gerçekten de büyük bir başarı.
Apple’a ek olarak, 2020 son çeyreğinin diğer başarısı da Samsung’dan geldi. Galaxy Watch 3’ün bu çeyrekteki çıkışı şirkete pazarda %1’lik büyüme getirdi. Son olarak, 2020 yılına genel olarak baktığımızda Huawei’in de Amerikan ambargolarına rağmen, başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Zira, Çinli elektronik devi sattığı saat sayısını 2020’de %26 arttırdı.
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2020, üst segment saatlerin yılı oldu
Pandemiyle geçen yıldan beklenenin aksine, 2020, yüksek fiyatlı akıllı saatlerin tercih edildiği bir sene oldu. 2019’un en popüler segmenti olan 101-200 ABD doları arası saatler kan kaybederken, 300 ABD doları ve üstü fiyatlı saatler %8 büyüdü. Salgın nedeniyle, insanların kemer sıkmalarına rağmen, akıllı saat pazarının büyümeye devam etmesi gerçekten de etkileyici. Dahası, insanların yüksek fiyatlı üst segment saatler tercih etmesi de pazarda üreticileri gelecek için ümitlendiren cinsten…
Kaynak: MobileSyrup, CounterpointResearch
Genel
Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
Apple tüm cihazları için önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1’i yayınladı. İşte iOS 14.4.1 güncellemesi ile gelen düzeltmeler.
Apple yeni yazılım güncellemesi ile akıllı cihazlardaki büyük güvenlik açığını kapatıyor. iOS 14.4 işletim sisteminde yakalanan bir güvenlik açığı, Apple’ı acilen güncelleme yapmaya itti. iOS 14.5 üzerinde çalışan Apple, bu güvenlik açığı ile iOS 14.4.1 güncellemesini yayınlamak zorunda kaldı. Gelin güncellemenin detaylarına göz atalım.
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Apple bugün tüm cihazlara yayınladığı güncellemesi ile büyük bir güvenlik açığını kaldırmış gibi gözüküyor. Apple, başka bir güncelleme üzerinde çalışırken, bir anda böyle beklenmeyen bir ara güncelleme yayınladı. Dolayısıyla küçük bir boyuta sahip olan bu yeni güncelleme, görünüşe göre güvenlik tarafında büyük önem taşıyor. Önemli hata düzeltmeleri içeren iOS 14.4.1 ülkemizde yaklaşık 90MB boyutunda.
Apple bu küçük güncelleme ile Safari‘nin işleme motoru WebKit‘teki güvenlik açıklarını kapatıyor. Apple iOS 14.4.1 ile WebKit üzerinde kötü amaçlarla oluşturulmuş ve rastgele kod çalıştırılmasına yol açan bu hataları düzeltti. Ek olarak WebKit yeni güncelleme ile bellek bozulması sorunundan da kurtulmuş oldu.
Güncelleme nasıl yüklenir?
Apple tarafından yayınlanan bu önemli güncellemeyi güvenlik nedeniyle hemen yüklemek gerekiyor. Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme sekmelerini takip edin. Burada yer alan en yeni güncellemeyi indirin ve kurulumunu yapın. Bu sayede Apple tarafından yayınlanan ve önemli güvenlik açıkları kapatan iOS 14.4.1 güncellemesine sahip olabilirsiniz. Son olarak güncelleme yapmadan önce pil seviyenizin %50 ve üzeri olması gerektiğini unutmayın.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi HarmonyOS 2.0’a sahip olabilir!
Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini önümüzdeki günlerde resmi olarak duyuracak. Nisan ayında duyurulması beklenen Huawei P50 serisi, kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yüklü şekilde çıkabilir!
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Huawei P50 serisi ile ilgili şaşırtan işletim sistemi iddiası!
Flaş iddia, Çin’in en büyük sosyal ağı olan Weibo üzerinden ortaya çıktı. Platformdaki bir hesabın paylaşımına göre, Huawei P50’nin HarmonyOS 2.0 “Beta 3” sürümünü test ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni işletim sisteminin kullanıcılar ile buluşacak son sürümüne yaklaştığı ifade ediliyor. Dahası, yine aynı kullanıcı Huawei P50 serisinin HarmonyOS ön yüklü ilk akıllı telefon olacağını iddia ediyor. Söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kısa süre sonra silinmesi ise iddiaların gizemini arttırıyor.
Halihazırda ağır ticaret kısıtlamalarıyla boğuşan Huawei’nin Android işletim sistemini kısa süre içerisinde terk etmesi beklenmiyordu. Lakin Huawei P50 serisi ile ilgili iddialar ışığında sürpriz gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkün. Serinin iddia edildiği gibi kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması durumunda Android’den geçiş süreci resmen başlayacak. Üstelik markanın planlarına göre yıl sonuna kadar 300-400 milyon cihazın HarmonyOS kullanması bekleniyor. Bu ürünlerin arasında akıllı telefonların haricinde akıllı televizyonlar, akıllı saatler ve IoT cihazları da yer alıyor.
Huawei P50 serisinin tanıtımı tarafında ise bu yıl bir gecikme söz konusu. Bilindiği üzere marka, uzun süredir işlemci tedariki yapamadığı için üretim hacmini oldukça daraltmış durumda. Bu gerekçeyle yeni ürünlerin üretim planlamasının dengeli biçimde yapılması gerekiyor. Huawei’ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, merakla beklenen seri 17 Nisan’da görücüye çıkacak. Son olarak HarmonyOS işletim sisteminde Google servislerinin yerini Huawei’nin geliştirdiği Petal uygulama havuzunun alacağını belirtelim.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Türkiye’deki GeForce NOW oyuncularına GAME+ zorunluluğu!
Apple Watch, akıllı saat pazarını domine etmeye devam ediyor!
Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
Huawei P50 serisi HarmonyOS 2.0’a sahip olabilir!
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