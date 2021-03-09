Türkiye’deki GeForce NOW oyuncularına GAME+ zorunluluğu!

GeForce NOW hizmeti Türkiye’ye gelmesi merakla beklenirken, Turkcell ortaklığında gelen fiyatlar fazlasıyla eleştirildi. Ancak görünen o ki “Ben zaten yurt dışı sunucusundan oynuyorum” diyenler için de üzücü bir haberimiz var!

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GeForce NOW’a Türkiye’den erişmek için GAME+ zorunluluğu geldi!

Nvidia’nın bulut oyunculuk sistemi olan GeForce NOW, bir süredir dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor. Sistem özelliklerini hiçe sayıp telefondan, tabletten, bilgisayardan hatta tarayıcıdan AAA oyunları oynatabilen bir yapı olan GFN, Türkiye’ye de nihayet gelmişti. ABD’de aylık 5 dolar, Avrupa’da aylık 5 Euro fiyatlandırmaya tabii olan GFN, ülkemizde 75 TL fiyatlandırma ile gelince tepkiyle karşılandı.

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Yurt dışı hesabı alınamaz, varsa da GAME+ olmak zorunda!

Görünen o ki fiyatları görünce Avrupa ya da ABD GeForce NOW hizmeti satın alan, ya da bu hizmete devam etme kararı alan kullanıcılar için yolun sonu göründü. Nvidia’nın bu sabah GeForce NOW hizmetini yurt dışı sunucularından kullanan oyunculara attığı mail, sosyal medyada gündem oldu.

Yukarıda görebileceğiniz gibi Nvidia attığı mailde GAME+ ortaklığı ile GFN servisinin Türkiye’ye geldiğinden bahsediyor. Sistem Turkcell’in hizmeti olan GAME+ sunucularında olsa da Nvidia’nın kullandığı bire bir aynı donanım ve yazılıma sahip olduğu vurgulanmış.

Bu nedenle yurt dışından hizmet alanların hizmetleri 3 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla GAME+ hizmetine döneceği belirtiliyor. Türkiye’den GeForce NOW hizmetine kayıt olan tüm kullanıcılara getirilen bu zorunluluk ile oyuncular hesaplarına baktıklarında da GFN hizmetinin 3 Mayıs’ta ücretsiz sürüme düşürüleceğini gördüler.

Karar kimin? Neden?

Şu an için Ne Nvidia kanadından ne de Turkcell tarafından bir açıklama gelmedi. Bu kararın nedeni yapılan anlaşma sonucu Turkcell’in istediği bir şart mıydı, yoksa Nvidia’nın daha iyi hizmet verme adına seçtiği bir yol mu bilemiyoruz. Ancak bu adımın da hiç sevilmeyeceği oldukça bariz.

GeForce NOW Powered by GAME+ fiyatlandırması

Türkiye’de resmi olarak yer alan GeForce NOW’ın şu anda 3 farklı paketi bulunuyor. Ücretsiz olan Basic hizmetinde 1 saat oyun sınırı ve yoğun saatlerde sıra bekleme gibi bir durum mevcut. Lansmana özel 3 aylık Premium paket ise 149 TL’ye öncelikli erişim, sınırsız oyun süresi ve Nvidia’nın da kullandığı ışın izleme teknolojisi RTX özellikleri açık oyun keyfi sunuyor. Normal premium fiyatı ise 74,90 TL olarak belirlenmiş.