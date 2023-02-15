Geekbench uygulamasının geliştiricisi olan Primate Labs, platformlar arası kıyaslama yazılımının en son sürümü olan Geekbench 6 sürümünü piyasaya sürdü. Tam 3 yıl sonra büyük çaplı bir güncelleme yayınlayan Primate Labs bu sefer dolu dolu yenilikler sunuyor.

Yeni sürüm, CPU ve GPU performansını ölçmek için yeni ve geliştirilmiş iş yükleri içeriyor. Ayrıca artık artırılmış gerçeklik ve makine öğrenimi gibi yeni uygulama alanlarındaki performansı değerlendiriyor.

Geekbench 6 ayrıca çok çekirdekli kıyaslama testlerini yeniledi. Testler artık her çekirdeğe bir görev vermek yerine çekirdeklerin birlikte nasıl çalıştığını ölçüyor. Bu yöntem çok çekirdekli testleri iyileştiriyor ve heterojen çekirdek performansını daha iyi analiz ediyor.

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Bu özellik, giderek daha fazla “performans” ve “verimli” çekirdekler kullanan masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için kullanışlı. Ayrıca, yeni Geekbench 6, yeni nesil çapraz platform grafikleri ve hesaplama API’si Vulkan desteği ile birlikte geliyor.

İçindekiler Geekbench 6 Özellikleri

Geekbench 6 Özellikleri

En son sürümle Geekbench, aşağıdaki iş yükleri de dahil olmak üzere birkaç yeni test ekledi;

Video konferans akışlarında arka planları bulanıklaştırın

İstenmeyen nesneleri fotoğraflardan otomatik olarak kaldırın.

Makine öğrenimi modellerini kullanarak fotoğraflardaki nesneleri algılayın ve etiketleyin.

Komut dosyası dillerini kullanarak metni analiz edin, işleyin ve dönüştürün.

Primate Labs, ayrıca iş yüklerinin işlediği veri kümelerini de güncelledi, böylece bugün daha yaygın olan dosya türleri ve boyutlarıyla daha iyi uyum sağlıyorlar.

Görüntü testlerinde daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar.

Navigasyon testlerinde daha büyük haritalar.

PDF ve HTML5 testlerinde daha büyük, daha karmaşık belgeler.

Geliştirici testlerinde daha fazla ve büyük dosya