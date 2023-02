Apple, geçen yıl iPhone 14 Pro serisinde Dynamic Island özelliğini tanıtarak rakiplerine ilham kaynağı oldu. Ancak bazıları bunun çentik sorununa akıllıca bir çözüm olduğunu savunuyor. Apple ayrıca kullanıcıları su damlası çentiklerine veya Android telefon üreticilerinin yıllardır sağladığı diğer çözümlere alternatif olarak bunu sevmeye ikna etmeyi başardı.

Dynamic Island ile geldiği söylenen ilk Android telefon, geçen Ekim ayında Çin’de piyasaya sürülen Civi 2’nin yeniden markalaşması olduğu söylenen Xiaomi 13 Lite olacak. Çinli teknoloji devinin cihazı 2023 Mobil Dünya Kongresi’ndeki telefon lansman etkinliğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

Sızıntı yapan Sudhanshu Ambhore, Xiaomi 13 Lite’ın ilk uygulamalı videosunu sızdırdı. Videoda sızıntının gösterdiği telefon ekranı, Dinamik Ada olarak bilinen iPhone 14 Pro tarzı hap şeklinde bir tasarıma sahiptir. Ancak, hap şeklindeki tasarımın iPhone 14 Pro kadar dinamik olup olmayacağı belli değil. Xiaomi’nin yazılımını iPhone 14 Pro kadar akıcı hale getirmek için bazı ince ayarlar yapıp yapmadığını görmek ilginç olacak.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.

Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅

-6.55″, FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023