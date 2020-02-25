Oyun
GDC 2020 Coronavirus nedeniyle zor durumda!
GDC 2020 Coronavirus nedeniyle zor durumda! Playstation, EA, Hideo Kojima ve Facebok Coronavirus nedeniyle GDC 2020‘den çekildiklerini açıkladı.
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GDC 2020 Coronavirüs nedeniyle katılımcılarının azalma durumuyla karşı karşıya kaldı. Son aylarda dünyada ciddi bir korkuya neden olan, hem sosyal hayatı, hem ticareti olumsuz etkileyen Coronavirus salgını, teknoloji ve oyun piyasasını da olumsuz etkiliyor. Önemli oyun konferanslarından GDC 2020 (Oyun Geliştiricleri Konferansı) , şimdiden 4 büyük katılımcının çekilme kararını açıklamasıyla önemli bir yara aldı. Playstation (Sony) , EA, Hideo Kojima ve Facebook konferansa katılmayacaklarını açıkladı. EA, yaptığı açıklamada çalışanlarının sağlıklarını korumak için ne gerekirse yapacağını bu nedenle de konferanstan çekilme kararı aldığını belirtti.
Yılın en çok konuşulan oyunlarından Death Stranding‘in yaratıcısı Hideo Kojima da konferansta Death Stranding üzerine bir konuşma yapacaktı. Ancak Hideo Kojima‘nın da GDC 2020‘deki konuşmasının iptal olduğu açıklandı. GDC 2020 ile beraber önemli oyun konferanslarından PAX East de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Sadece oyun ve teknoloji değil, birçok alanda korku yaratan Coronavirüs, birçok etkinliğin iptaline sebep oldu. Umuyoruz ki bu salgını tüm dünya en kolay şekilde atlatabilir…
Haber
Xbox Series X, geriye dönük tüm oyunları destekleyecek!
Microsoft, bugün yaklaşmakta olan Xbox Series X’in özelliklerini ve hangi yeniliklerle birlikte geleceğini açıkladı. Açıklamada herkesin beklediği geriye dönük oyun desteğinin nasıl işleyeceği de anlatıldı. Microsoft’a göre Xbox Series X oyun konsolu, dört kuşaklık bir kapsamda tüm Xbox oyunlarını destekleyecek.
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Xbox Başkanı Phil Spencer bir blog yazısında; “Uyumluluk sözümüz, geriye dönük Xbox 360, Xbox One ve orjinal Xbox oyunları da dahil olmak üzere, tüm oyunlar yeni konsolla beraber daha iyi görünüyor ve daha stabil bir oyun zevki sunuyor.” sözlerine yer verdi. Ayrıca özel detaylara değinen Phil Spencer, oyunların herhangi bir geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan, daha hızlı yükleme ekranları ve gelişmiş çözünürlüklerle beraber bizlerle olacağını da konuşmasına ekliyor.
Geliştiriciler ve yayıncılar için, “Akıllı Teslimat” ismine sahip yeni bir özellik de duyuruldu. Microsoft bu özelliği ise şu şekilde açıklıyor;
Bu teknoloji, bir kez oyun satın aldığınızda hali hazırda oynadığınız Xbox modelinde, o oyunun doğru sürümüne sahip olduğunuzu bilmenizi sağlar. Halo: Infinite dahil tüm özel Xbox Game Studios oyunları Akıllı Teslimat özelliğini kullanacak ve oynamayı seçtiğiniz en iyi sürümü yalnızca bir defa satın almanız yetecek. Bu teknoloji tüm geliştiriciler ve yayıncılar için özel olacak. Özellik Xbox One ile piyasaya sürülüp, Xbox Series X ile devam edecek.
Bu açıklamayla beraber geliştiricilerin yüzünü güldüren Microsoft, aynı koşullara yakın bir özelliği diğer kullanıcılar için sağlayacak mı merak konusu. Firma ayrıca, 9-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan E3 etkinliğinde yeni konsolla ilgili birçok detayı daha açıklayacak. Tüm bunlara ek olarak, konsolun bu yıl ki tatil sezonunda satışa çıkması bekleniyor.
Google Stadia platformunu kontrolcüye ihtiyaç duymadan kullanmak
Google, bulut oyun hizmeti Stadia‘yı geçen yıl kasım ayında bir lansmanla tanıttı. ( Google Stadia’nın ne olduğu,nasıl çalıştığı vs. hakkında sitemizde çeşitli haberler bulabilirsiniz.) Stadia heyecan yaratsada, maalesef pratiğe yansıma konusunda eksikleri vardı, ki halen var. Beklenilen özelliklerin çoğu lansman sırasında eksikti ve desteklenen cihaz sayısı son derece sınırlıydı. En önemlisi, uyumlu tek akıllı telefon Pixel serisiydi. Ancak, her ay Google Stadia güncellemelerine devam ediyor. Google, ASUS ve Samsung‘un amiral gemilerinden başlayarak Google Stadia’yı daha fazla cihaza açtı. Artık Stadia daha fazla mobil cihazda kullanılabiliyor fakat halen ekranıın yanında bir donanıma daha ihtiyaç var. Bir kontrolcüye…
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Google Stadia platformunu, telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye çevirerek kullanmak
Bir geliştirici buna bir çözüm buldu. Yani sistemi ayrı bir kontrol donanımı olmadan kullanabilmenin yolunu açtı. Reddit’de SmashShock adlı kullanıcı, Stadia oyunları oynarken dokunmatik ekran kontrolcüsü kullanmanın bir yolunu buldu. Stadia’yı Chrome tarayıcısı üzerinden masaüstü modunda çalıştırırken bir JavaScript snippet‘i yükleyerek telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye dönüştürdü.
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Telefonunuzda TouchStadia‘yı etkinleştirmek o kadar da zor değil, ancak birkaç aşama içeriyor. Fakat aşırı bir zorluk içerdiği de iddia edilemez, çünkü geliştirici çalışmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren ve adımları içeren bir video yayınladı.
Diğer kullanıcıların yanıtları çok olumlu gözüküyor. Bu yüzden denemeye değer, ancak deneyimlerin değişebileceğini unutmayın.
Dokunmak ekranı bir kontrolcü olarak kullanmak her oyunda olmasada bazılarında keyif verebilir. Ayrıca dokunmatik bir ekran kontrolcüsü seçeneğine sahip olmak hiç bir seçeneğe sahip olmamaktan daha iyidir.
Oyun
Next-Gen konsollardan beklenti: Uygun fiyat!
Next-Gen konsollardan beklenti: Uygun fiyat! Yavaş yavaş yeni nesil konsolların çıkış tarihi yaklaşırken kullanıcıların en büyük beklentisi konsolların çok zorlanmadan alınabilecek bir fiyatla gelmesi oldu.
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Mortal Kombat serisinin kurucusu Ed Boon, 500 binin üzerinde takipçiye sahip Twitter hesabı üzerinden Next-Gen konsollardaki beklenti üzerine bir anket paylaştı.
Yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankette kullanıcıların %37.5‘i, yeni nesil konsolların alınabilir bir fiyata sahip olmasının en önemli beklentileri olduğunu belirtti. Daha sonra %30 ile son teknolojiye sahip oyunların oynanabilir olması, %19.2 ile daha iyi bir grafik kalitesinin sunulması ve %13.2 ile Exclusive oyunlar geliyor. Ankete göre Exclusive oyunlar konusundaki beklenti düşüşü, oyuncuların oyun oynama tercihlerindeki değişimi ortaya koyuyor. Özellikle Playstation 2 ve Xbox konsollarının en üst seviye konsol olarak satıldığı zamanlarda, Exclusive oyunlar konsol satışları için en büyük etken olmuştu. Ed Boon da bu konudaki şaşkınlığını attığı Tweette dile getirdi.
Şuanki neslin konsollarından Xbox One 500 dolar, PS4 ise 400 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Xbox One çıktığı tarihte Kinect ile beraber geldiği için daha yüksek bir ücretle satışa sunulmuştu. Daha sonra Microsoft, Kinect‘i paketlerden çıkarıp, isteğe göre alınmasına olanak verip satış fiyatını PS4 ile aynı seviyeye çekmişti.
Microsoft ve Sony, yeni nesil konsolları hakkında bilgiler sağlasa da konsolların fiyatı ve birçok özelliği halen belirsizliğini koruyor. Aralık 2019’da düzenlenen Game Awards‘ta Microsoft, konsol hakkında önemli bilgiler verse de, her iki konsol için de soru işaretleri çok fazla. Bakalım yeni nesil konsolların fiyatı oyunseverlerin oyladığı bu ankette beklendiği gibi alınabilir seviyede olacak mı?