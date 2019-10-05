GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3

GCam özelinde yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride bazı telefonlara GCam nasıl kurulur, kurulum sonrası orijinal kamera yazılımı ile çekilen fotoğraflarla arasında ne gibi farklar var buna bakacağız. Serinin ilk konuğu ise Xiaomi Mi A3 modeli oldu.

Xiaomi Mi A3 GCam kurulumu

Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://hwp.to/2MmrPku

Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

Xiaomi Mi A3, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu için root gerektirmiyor.

Xiaomi Mi A3 kamera özellikleri

48 MP’lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kamerada HDR ve yapay zeka desteği sunulurken, yaptığımız denemelerde kendi kamera yazılımı yerine GCam denediğimizde çok daha iyi sonuçlar aldık. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz.