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Gcam vs. orijinal kamera: Realme 6 Pro (VIDEO)
Gcam testlerimizde Realme 6 Pro ile kaldığımız yerden devam ediyoruz.
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Realme 6 Pro modeli geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve üzerinden çok süre geçmeden Google Camera geliştiriciler tarafından portlanmıştı.
Videomuzda, öncelikle Realme 6 Pro’ya nasıl Gcam kurabilirsiniz onu anlatıyorum. Daha sonrada sizi fotoğraflarla başbaşa bırakıyorum.
Birçok fonksiyonu çalışan kamera uygulamasını indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Realme 6 Pro Google Kamera: https://hwp.to/35XvA9p
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Xiaomi Mi 10 5G nihayet ofiste! | Kutu açılışı ve ilk bakış
Xiaomi’nin fiyatıyla eleştirilen, ancak 2020 amiral gemileri arasında fiyat olarak yine aşağıda kaldığını belirtebileceğimiz Xiaomi Mi 10 ofisimize nihayet geldi. Biz de adettendir diyerek cihazın kutu açılışı ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.
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Xiaomi Mi 10 özellikleri;
- Boyut; 162.5 x 74.8 x 9 mm
- Ağırlık; 208 g Ekran; 6,67 inç 90 Hz 1080 x 2340 piksel Super AMOLED HDR10+
- İşlemci; Snapdragon 865
- Bellek; 8 GB
- Depolama; 256 GB UFS 3.0
- Arka Kamera; 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera; 20 MP
- Batarya; 4780 mAh
Akıllı Telefon
Huawei P40 Pro inceleme – “Her şeyi biraz daha iyi”
Huawei P40 Pro inceleme videomuzda, şirketin yeni amiral gemi modelini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P40 Pro modeli bizlere neler sunuyor ve önceki modele oranla iyileştirmeleri neler?
Huawei P40 Pro inceleme – Tasarım detayları
Bizim incelediğimiz model ‘Silver Frost” olarak geçen ve mat gümüş rengiyle dikkat çeken rengi kullanıyor. Ancak tabii ki modelin farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Yine kavisli ekran tasarımını kullanan Huawei, bu sefer Mate 30 Pro‘dan farklı olarak ‘şelale kavis‘ olayından vazgeçmiş. Bu da fiziksel ses tuşlarının geri gelmesi anlamına geliyor ve bizce olumlu bir geri dönüş olmuş.
Ön taraftan baktığımızda ekranın sağ üst bölümünde ön kamera, 3D TOF ve diğer sensörlerin olduğu küçük bir çentik alanı yer alıyor. 3D TOF sensör hem yüz tanımada devreye giriyor hem de ön kamera ile portre fotoğraflar çekerken nesle ile arka planı ayırmada görev alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü yine devam ediyor. Huawei’nin belirttiğine göre %30 oranında bir hızlanma söz konusu ve yaptığımız testlerde bunun doğru olduğunu söyleyebiliyoruz.
Tasarım tarafından hoparlör yine stereo değil mono. Her ne kadar hoparlör gücü ve kalitesi oldukça iyi olsa da, böylesi üst seviye bir telefonda stereo hoparlör görmek isterdik. Son olarak IP68 suya ve toza dayanıklılığın yine cihazda yer aldığını belirtelim.
Ekran ve performans
6.5 inç boyutlu OLED ekranla gelen Huawei P40 Pro modelinde 1200 x 2640 çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızı görüyoruz. Tazeleme hızının bu sefer 90 Hz olması, telefonu kullanırken rahatça fark edilebiliyor. Menüler arasındaki geçiş, telefonun akıcılığı çok daha iyi seviyede. Ayrıca yine HDR10 desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ekran konusunda bir önceki modele göre geriye gidilen konu ise parlaklık seviyesinde. Zira Huawei P30 Pro modeline göre 530 nit parlaklık seviyesiyle yaklaşık 70 nit kadar daha düşük bir parlaklık sunuluyor.
Telefon gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Bizim Mate 30 Pro’da incelediğimiz Kirin 990 işlemcisine göre hem 5G desteği hem de biraz daha performanslı olan bu işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ve Mali-G79 GPU sıralanıyor. Depolama alanını NanoSD kart ile arttırabilmek mümkün.
Sentetik testlerde Kirin 990 5G, en büyük rakibi Snapdragon 865’e göre daha düşük skorlar alıyor. Ancak bu farkı gündelik hayatta hissedebilmek pek mümkün değil. Zira doğal olarak telefon çok hızlı ve güncel oyunlarda da çok yüksek bir performans gösteriyor.
Huawei P40 Pro inceleme – Her zaman olduğu gibi “kamera” onun işi
Yeni modelin kamerası hem donanımsal olarak değişti hem de yeni yazılım özelliklerine kavuştu. İlk olarak “AI Golden Snap” isimli yazılım özelliklerinden söz edelim.
Bu özellikler sırasıyla:
- Poz verirken kadraja giren insanları silebilme
- Video çekerken zoom yaptığınızda konuşan kişinin sesini yükselten “ses yakınlaştırma”
- Cam gibi nesnelerin olduğu fotoğraflarda oluşan yansımaları silme
- Birden fazla çekilen fotoğraflardaki “en iyi kareyi seçme”
Donanım tarafında ise ana kameramız 50 MP çözünürlüklü F/1.9 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip yeni sensör. Ana kamera sensörü, boyut olarak 108 MP çözünürlüklü Samsung Galaxy S20 Ultra modelinin ana kamerasından bile büyük bir sensör.
Ana kameraya ek olarak 40 MP geniş açı, 12 MP periskop kamera (5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x dijital zoom) ve TOF 3D sensör yer alıyor. Bu sefer ön kamerayı ayrıca çok beğendik. Zira 32 MP ön kamera ve 3D TOF sensör önceki Huawei modellerine göre çok daha net, doğru ve doğal renk veren sonuçlar veriyor.
Batarya
Son olarak 4200 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 40W kablolu şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor. Kullanım esnasında “amiral gemisi” modeller için güzel bir değer olan 8 saati aşan bir ekran süresi aldık ve bu anlamda telefonun iyi olduğunu söyleyebiliriz.
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Zam sonrası hangi telefonlar alınır? FİYATI ÇOK ARTMAYAN F/P TELEFONLARI!
Bildiğiniz gibi ülkemizdeki dolar kurunun artışı sebebiyle son dönemde birçok akıllı telefonun fiyatı önemli derecede zamlandı. Bazı modellerde 500 TL ila 1000 TL’ye varan fiyat artışlarına tanık oldu. Haliyle daha önce sizin için hazırladığımız akıllı telefon listelerindeki birçok cihaz, artık eski fiyatlarında değil. O nedenle biz de bu videoda, 1500 TL’den 7000 TL’ye kadar fiyat performansı yüksek modelleri sıraladık. Burada fiyatı çok artmayan, aynı kalan veya düşen cihazları baz aldık.
Fiyat performans diyebileceğimiz akıllı telefonlar hangileri?
Meizu X8 (1600 TL) – Fiyatı değişmedi
- Snapdragon 710
- Yan çerçeveleri metal / önü ve arkası cam tasarım
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- Sony IMX362 sensör kullanan 12 MP ana kamera + 5 MP
- 3210 mAh
Galaxy M30S – Eski fiyatı 1900 / yeni fiyatı 2099 TL
- Exynos 9611 işlemci
- 6.4 inç Super AMOLED ekran Full HD+
- 48 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera
- 6000 mAh pil
Redmi Note 9S – 2800 TL
- Cam ön ve arka yüzey, plastik çerçeve
- 6.67 inç Full HD+ IPS LCD ekran
- Snapdragon 720G işlemci
- 4 GB RAM / 64 GB depolama veya 6 GB / 128 GB
- 5020 mAh pil + 18W hızlı şarj
Xiaomi Mi 9 Lite – Eski fiyatı 2750 TL / Yeni fiyatı 2999 TL
- Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka yüzey, alüminyum yan çerçeveler
- 6.39 inç Super AMOLED ekran
- Snapdragon 710
- 6 GB RAM – 64 GB depolama
- 48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
- 4000 mAh pil
Samsung Galaxy A71 – Eski fiyatı 3360 TL / Yeni fiyatı 3550 TL
- Delik çentik tasarımı
- Yan çerçeveleri plastik, önü ve arkası cam
- 6.7 inç Super AMOLED Full HD+ ekran
- Snapdragon 730
- 64 MP ana kamera 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik, 5 MP makro kamera
- 32 MP ön kamera
- 4500 mAh pil + 25W hızlı şarj
Huawei Nova 5T (Amazon ve Evkur’da 3600 TL civarında hala bulunabiliyor)
- Alüminyum çerçeveler, cam ön ve arka yüzey
- Mor renginde özel Nova işlemeleri
- Delik çentik tasarımı
- 6.26 inç IPS LCD Full HD+ çözünürlük
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP arka kamera + 16 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik 32 MP ön kamera
- 3750 mAh + 22.5 W
Galaxy Note 10 Lite – Eski fiyatı 4500 TL / Yeni fiyatı 4300 TL
- Kırmızı, gri, siyah renk seçenekleri
- S Pen desteği
- 6.7 inç Super AMOLED ekran
- Exynos 9810 işlemci (S10 ailesindeki işlemci)
- 8 GB RAM + 128 GB depolama
- 12 MP OIS ana kamera + 12 MP OIS telephoto (2x optik zoom) + 12 MP ultrageniş açı
- 32 MP F/2.2 ön kamera
- 4500 mAh pil + 25W hızlı şarj
Huawei P30 (4.699 TL)
- Beyaz, mavi, siyah renk seçenekleri
- IP53 suya ve toza dayanıklılık
- 6.1 inç OLED ekran, HDR10 ve DCI-P3 renk desteği
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP ana kamera + 16 MP geniş açı + 8 MP telephoto 32 MP ön kamera
- 3650 mAh pil + 22.5 W şarj
Samsung S10 Lite – Eski fiyatı 4.999 TL / yeni fiyatı 4800 TL
- 6.7 inç Super AMOLED Plus ekran HDR10+ desteği
- Snapdragon 855
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP ana kamera, 12 MP ultrageniş açı, 5 MP makro 32 MP ön kamera
- 4500 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteği
Huawei P30 Pro – Eski fiyatı 6400 TL / yeni fiyatı 6600 TL
- 6.47 inç OLED ekran HDR10 – DCI-P3 desteğiyle geliyor
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP ana kamera, 20 MP ultrageniş açı, 8 MP periskop, 3D TOF sensör
- 32 MP ön kamera
- 4200 mAh batarya + 40W hızlı şarj
iPhone XR – Eski fiyatı 5800 TL / yeni fiyatı 5700 TL
- Siyah, kırmızı, sarı, beyaz ve mavi gibi farklı renk seçenekleri
- Geleneksel çentik tasarımlı
- 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD ekran True-ton, wide color gamut ve 120 Hz dokunma hassasiyeti
- Apple A12 Bionic
- 3 GB RAM + 64 GB depolama
- 12 MP tek arka kamera 7 MP ön kamera
- 2942 mAh batarya + 15W şarj
https://youtu.be/q20QWOMLtFo