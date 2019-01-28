Instagram’da rekor beğeni alan yumurta (Gamze ile sosyal mevzular #2)

Gamze ile sosyal mevzular #2 videomuzda, sosyal medya dünyasında son dönemde öne çıkan gelişmeleri derledik. Bakalım bu hafta neler konuşulmuş?

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Gamze ile sosyal mevzular #2

Instagram’ın rekor beğeni alan yumurta fotoğrafı

Bugüne kadar Instagram’ın en çok beğeni alan fotoğrafı 18 milyon beğeni ile kozmetik patronu Kylie Jenner’a aitti. 4 Ocak’ta “World_record_Egg” (Dünya rekortmeni yumurta) ismiyle açılan Instagram hesabının paylaştığı yumurta fotoğrafı ise, tam 50 milyon beğeniyle yeni bir rekor kırdı ve Instagram’ın en çok beğeni alan fotoğrafı oldu.

İlk başta herkesin sadece rekor kırılması adına açıldığını düşündüğü bu sayfa, geçtiğimiz günlerde hesabına bir link ekledi. Linki açtığınızda “Yumurtayı beğendim” yazılı t-shirtlerin satıldığı bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz. T-shirtlerin satış fiyatı ise yaklaşık 15 sterlin.

Twitter’ın Android uygulamasına ‘Kronolojik Zaman Tüneli’ tuşu

Twitter, Android uygulamasına kronolojik zaman tüneli için bir tuş ekledi. Uygulamanın sağ üst bölümüne eklenen tuş ile isterseniz en popüler tweet’lere göre sıralandırılmış bir zaman tüneli isterseniz de kronolojik zamana göre en son atılan tweet’leri sırayla görebiliyorsunuz. Artık karar sizin!

WhatsApp, Facebook’u solladı

Sosyal ağ ve mesajlaşma uygulamaları arasında Facebook, yıllardır lider konumda. Ancak görünüşe bakılırsa yavaş yavaş bu durum değişiyor.

Analitik firması App Annie’nin açıkladığı yıllık verilere göre (yine Facebook’un sahibi olduğu) WhatsApp, geçtiğimiz Eylül ayı itibarıyla Facebook’u geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl Mark Zuckerberg, WhatsApp’ın yaklaşık 1.5 milyar aylık aktif kullanıcısı olduğunu söylemişti.

Şirketin verilerine göre WhatsApp’ı en aktif kullanan ülke Hindistan iken, bu ülkeyi Brezilya, Meksika, Türkiye ve Rusya izliyor.