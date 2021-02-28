GameStop olaylarında sosyal medya botlarının da parmağı olabilir

GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşanan olaylar, hatırlayacağınız üzere, yılın başlangıcına damgasını vurmuştu. Özetle, ‘Short Squeeze’ adlı yöntemle birden değer kazanan hisseler, büyük yatırım firmalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Görünen o ki, olayların perde arkası aralanmaya başlıyor. Her ne kadar, hisselerin kazandığı değer büyük oranda Reddit kullanıcılarının başarısı olsa da, bugün gelen raporlar sosyal medya botlarının da yaşanılanlarda katkısı olduğu yönünde…

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GameStop hisselerini sosyal medya botları mı coşturdu?

GameStop’un hisselerinin yarattığı yankı tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında, olayların üstünden biraz zaman geçtiği için yaşananların perde arkasını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Öyle ki, ABD bazlı siber güvenlik firması PiiQ Media’nın analizine göre, hisselerin kazandığı değerin arkasında masum Reddit kullanıcılarından çok daha fazlası var. Öncelikle, PiiQ Media raporuna Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarını incelediğini söyleyerek başlıyor. Buna ek olarak, firma, analizin Ocak 28 ve Şubat 18 arasını kapsadığının altını çiziyor. Şirket, özetle, bu platformlarda GameStop da dahil olmak üzere, ‘trol’ stokları destekleyen botlar bulduğunu bildirmekte.

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Peki tüm bu yaşananlarda botların payı ne kadar büyük? Şirket, bu konuda bir analiz yapmadığını söylüyor. Ancak, PiiQ Media’nın çok güvendiğini söylediği tahminine göre bu botların sayısı 10 binlerle ifade edilecek cinsten. Ayrıca, firma bu botların varlığı ve amaçları konusundaki analizinin doğruluğundan çok emin olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Bu botları nasıl yakaladıkları konusundaki açıklamaları ise şöyle: ” ‘Hold The Line’ ve ‘GME’ gibi keyword’leri (anahtar kelime) inceledik. Bu keyword’lerin kullanımında, her gün düzenli bir şekilde başlama ve durma düzeni gördük. Bu, botların varlığının en büyük kanıtı. Her zaman öyle olmuştur. Organik, yani bir insan tarafından yapılan bir davranış olsaydı, keyword’ler bu kadar düzenli kullanılmazdı”. Son olarak, firma bot konusunda Reddit’te henüz bir analiz yapmadıklarını söyledi. Fakat, Piiq Media’nın kurucusuna göre Reddit’te benzer botlar bulunma ihtimali “çok, çok yüksek”.

Kaynak: Reuters