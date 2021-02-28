Finans
GameStop olaylarında sosyal medya botlarının da parmağı olabilir
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşanan olaylar, hatırlayacağınız üzere, yılın başlangıcına damgasını vurmuştu. Özetle, ‘Short Squeeze’ adlı yöntemle birden değer kazanan hisseler, büyük yatırım firmalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Görünen o ki, olayların perde arkası aralanmaya başlıyor. Her ne kadar, hisselerin kazandığı değer büyük oranda Reddit kullanıcılarının başarısı olsa da, bugün gelen raporlar sosyal medya botlarının da yaşanılanlarda katkısı olduğu yönünde…
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GameStop hisselerini sosyal medya botları mı coşturdu?
GameStop’un hisselerinin yarattığı yankı tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında, olayların üstünden biraz zaman geçtiği için yaşananların perde arkasını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Öyle ki, ABD bazlı siber güvenlik firması PiiQ Media’nın analizine göre, hisselerin kazandığı değerin arkasında masum Reddit kullanıcılarından çok daha fazlası var. Öncelikle, PiiQ Media raporuna Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarını incelediğini söyleyerek başlıyor. Buna ek olarak, firma, analizin Ocak 28 ve Şubat 18 arasını kapsadığının altını çiziyor. Şirket, özetle, bu platformlarda GameStop da dahil olmak üzere, ‘trol’ stokları destekleyen botlar bulduğunu bildirmekte.
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Peki tüm bu yaşananlarda botların payı ne kadar büyük? Şirket, bu konuda bir analiz yapmadığını söylüyor. Ancak, PiiQ Media’nın çok güvendiğini söylediği tahminine göre bu botların sayısı 10 binlerle ifade edilecek cinsten. Ayrıca, firma bu botların varlığı ve amaçları konusundaki analizinin doğruluğundan çok emin olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Bu botları nasıl yakaladıkları konusundaki açıklamaları ise şöyle: ” ‘Hold The Line’ ve ‘GME’ gibi keyword’leri (anahtar kelime) inceledik. Bu keyword’lerin kullanımında, her gün düzenli bir şekilde başlama ve durma düzeni gördük. Bu, botların varlığının en büyük kanıtı. Her zaman öyle olmuştur. Organik, yani bir insan tarafından yapılan bir davranış olsaydı, keyword’ler bu kadar düzenli kullanılmazdı”. Son olarak, firma bot konusunda Reddit’te henüz bir analiz yapmadıklarını söyledi. Fakat, Piiq Media’nın kurucusuna göre Reddit’te benzer botlar bulunma ihtimali “çok, çok yüksek”.
Kaynak: Reuters
Finans
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı duyurdu. Rapora göre firma, 5.9 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmiş.
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Oyun içi satın alımlar ve canlı servisler EA için önemli bir gelir kaynağı!
Oyun dünyasının popülaritesi en dalgalı firmalarından biri kuşkusuz Electronic Arts. FIFA serisi ile daha çok tanınan firma, yıllardır yaptıklarıyla eleştirilerin odağı olmayı başardı. Bu eleştirilerin en popüler olanı ise bildiğiniz üzere firmanın sağladığı oyun içi satın alımlar ve canlı servisler. Çoğu ülkede davalık olan firma, 2020 yılı içerisinde bu servislerden ne kadar kazandığını açıkladı. Yayımlanan verilere göre EA, geçtiğimiz yol 5.9 milyar dolarlık gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıla oranla %8 gelir artışına sahip olan firma, kar kısmında yılı artış ile kapattı. Kar kısmında 1.179 milyar dolar daha fazla kazanan oyun üreticisi, başarısını sürdürdü. Tabi işin kar kısmında ilk kez uygulanan vergi indiriminin de büyük etkisi oldu. Tartışma ve dava konusu olan bu servisleri kullanma konusunda geri adım atmayı düşünmeyen firma, bir nevi neden haklı olduğunu dünyaya duyurdu. Firma özellikle FIFA Ultimate Team merkezli gelirleri ile finansal olarak güçlü bir profil çizmeyi başardı. Bakalım oyun devi ileride herhangi bir zorluk yaşamadan sistemi devam ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Finans
GameStop olayının baş aktörü yatırımcının toplam kaybı belli oldu!
GameStop hisseleri nedeniyle yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Kısacası, bu olay “Short Squeeze” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bir grup Reddit üyesinin Wall Street yatırımcılarına kafa tutması diye de özetleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olayın sonuçları ise artık daha net bir şekilde belli olmaya başladı ve konunun baş rolü Melvin Capital’ın yaşdığı maddi kayıp ortaya çıktı. Rakam ise cidden dudak uçuklatacak cinsten…
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GameStop, Melvin Capital’a bir ayda %53 kaybettirdi
Geçtiğimiz hafta yaşanan GameStop olaylarının en büyük darbeyi vurduğu yatırım şirketi belki de Melvin Capital’dı. GameStop’ın hisselerine “Short Stock” yöntemiyle büyük yatırım yapan firma, hisse fiyatının ani artışının da en büyük kaybedeniydi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, bu kaybın Melvin Capital’a faturası 4,5 Milyar Amerikan Doları. Öyle ki, şirket varlıkları (assets) 4.5 Milyar Amerikan Doları kaybetti ve %53 oranında eridi. İşin daha şok edici kısmı ise bu büyük kaybın sadece 1 ayda gerçekleşmesi. Ayrıca, bu kayıp şirketin daha yeni aldığı 2,75 Milyar Dolar yatırımdan sonra gerçekleşti. Sonuç olarak, firmanın bu aldığı büyük yatırıma rağmen böyle bir kayıp yaşaması, Reddit gibi internet topluluklarının gücünü net bir şekilde göstermekte…
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Melvin Capital geçtiğimiz senenin en gözde yatırımcılarındandı
Melvin Capital, 2014 yılında Gabe Polkin tarafından kurulan bir Amerikan yatırım firması. Şirket “Hedge Fund” olarak hizmet veriyor ve genelde teknoloji firmalarına yatırım yapıyor. Kurulduğu günden bu yana en iyi yatırımcılar listelerine yabancı olmayan firma, geçtiğimiz yılı da %52 kazançla tamamlamıştı. Buna ek olarak, yine Bloomberg’in en başarılı hedge fundları listesine girmşti. Ancak, görünen o ki, son yılların gözde yatırım firması aynı başarıyı bu sene yakalayamayacak. Bunun nedeni ise tabi ki %1625 değer kazanan GameStop hisseleri. Şirkete 1 ayda 4 Milyar Dolar’dan fazlasını kaybettiren GameStop, Melvin Capital’ın sonu olacak mı zaman gösterecek…
Kaynak: ArsTechnica, NyTimes
Finans
GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
GameStop ve hisseleri son günlerin en popüler konularından. İşin içine borsa ve hisseler girdiğinde, bu gibi meseleler birçoğumuz için anlaması zor hale geliyor. Ancak, konu önemi bakımından yakından incelemeye değer. Buna ek olarak, olayın daha uzun bir süre sosyal medyayı sallamaya devam etmesi de çok olası gözükmekte. Bu sebeple, biz de sizler için önemli noktaları es geçmeden ama fazla da kafa karıştırmadan anlatmaya çalıştık…
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GameStop nedir?
GameStop, aslında, ABD merkezli bir oyun zinciri. ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde 5.500’den fazla mağazası bulunan perakende zincirinin satış yaptığı ana ürün grubu ise konsollar; konsol oyunları; PC oyunları ve çeşitli oyun asksesuarları. GameStop, pandemi nedeniyle zor günler geçirmekte ve mağazalarını yavaş yavaş kapatmaktaydı…
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Peki tüm bu hisse olayları ne anlama geliyor?
Az önce de dediğimiz gibi, GameStop aslında finansal açıdan zor günler geçirmekte olan bir firmaydı. Dolayısıyla, borsa değeri az ve hisse fiyatları oldukça düşüktü. Bu gibi durumda bazı yatırım fonları (hedge fund), değerinin daha da düşeceğini düşündükleri hisseleri belirli bir ücret karşılığında sahiplerinden kiralarlar. “Short Stock” veya “Short Position” diye adlandırılan bu yöntem, uzun süredir kullanılan bir yatırım stratejisi. Bundan sonra, bu stratejiyi izleyen yatırımcılar bu kiraladığı hisseleri belli bir fiyattan satar. Satış sonrası hissenin fiyatı düştüğünde ise sattıkları hisseleri geri satın alırlar. En sonunda ise, bu düşük fiyattan geri satın aldıkları hisseleri ilk kiraladıkları orjinal sahibine iade ederler. Bu satma ve geri satın alma aradaki fiyat farkı da karlarıdır.
Biraz karışık değil mi? Örnek vermek gerekirse, Ahmet firmasının 10 lira değerindeki X hissesini 1 lira kiralama bedeliyle aldığını düşünelim. Sonra, bunu yine 10 liradan başka bir yatırımcıya sattı. Hissenin değeri 5 liraya düştüğünde ise geri alıyor. Göreceğiniz üzere 10 TL-5TL-1TL hesabından 4 lira karda yatırımcımız. İşte GameStop hisselerini short stock yapan Melvin Capital firmasının da yapmaya çalıştığı buydu. Bu yöntemle GameStop hisselerinden yıllardır kar eden Melvin Capital’ın kazancı Reddit’teki kullanıcıların olayı farketmesiyle bambaşka bir boyut aldı…
Reddit vs Wall Street
Dediğimiz gibi, “Short Stock” stratejisi tamamen hissenin fiyatının düşük olmasına dayanan bir strateji. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcının kar etmesi için alınan hissenin fiyatının sürekli bir düşüş içinde olması lazım. İşte tam da burda Reddit kullanıcıları devreye girdi. Reddit’teki “r/WallStreetBets” forumunun üyeleri, birden yüksek miktarda GameStop hissesi almaya başladı. Bu durum da GameStop’ın hisse değerinin katlanmasına neden oldu. Bundan dolayı da, sattıkları hisseleri orjinal sahibine iade etmek için geri satın almak zorunda olan “Short Stock”‘cu yatırımcılar milyar dolarlar değerinde zarar etti. Hatta, bazıları iflas ilan etmek zorunda kaldı.
Olayın temel noktaları bunlar. Konu, Reddit yatırımcılarının illegal şekilde engellenmesi gibi daha birçok detay içeriyor. Ancak, bu yazıyı daha fazla uzatıp sizi daha da yormak istemediğimizden o konuları gelecek haberlerimize bırakıyoruz. Konu hakkındaki haberlerimiz için bizi takipte kalın.
Kaynak: TheNewYorkTimes, Screen Rant
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