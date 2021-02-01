GameStop olayının baş aktörü yatırımcının toplam kaybı belli oldu!

GameStop hisseleri nedeniyle yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Kısacası, bu olay “Short Squeeze” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bir grup Reddit üyesinin Wall Street yatırımcılarına kafa tutması diye de özetleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olayın sonuçları ise artık daha net bir şekilde belli olmaya başladı ve konunun baş rolü Melvin Capital’ın yaşdığı maddi kayıp ortaya çıktı. Rakam ise cidden dudak uçuklatacak cinsten…

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GameStop, Melvin Capital’a bir ayda %53 kaybettirdi

Geçtiğimiz hafta yaşanan GameStop olaylarının en büyük darbeyi vurduğu yatırım şirketi belki de Melvin Capital’dı. GameStop’ın hisselerine “Short Stock” yöntemiyle büyük yatırım yapan firma, hisse fiyatının ani artışının da en büyük kaybedeniydi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, bu kaybın Melvin Capital’a faturası 4,5 Milyar Amerikan Doları. Öyle ki, şirket varlıkları (assets) 4.5 Milyar Amerikan Doları kaybetti ve %53 oranında eridi. İşin daha şok edici kısmı ise bu büyük kaybın sadece 1 ayda gerçekleşmesi. Ayrıca, bu kayıp şirketin daha yeni aldığı 2,75 Milyar Dolar yatırımdan sonra gerçekleşti. Sonuç olarak, firmanın bu aldığı büyük yatırıma rağmen böyle bir kayıp yaşaması, Reddit gibi internet topluluklarının gücünü net bir şekilde göstermekte…

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Melvin Capital geçtiğimiz senenin en gözde yatırımcılarındandı

Melvin Capital, 2014 yılında Gabe Polkin tarafından kurulan bir Amerikan yatırım firması. Şirket “Hedge Fund” olarak hizmet veriyor ve genelde teknoloji firmalarına yatırım yapıyor. Kurulduğu günden bu yana en iyi yatırımcılar listelerine yabancı olmayan firma, geçtiğimiz yılı da %52 kazançla tamamlamıştı. Buna ek olarak, yine Bloomberg’in en başarılı hedge fundları listesine girmşti. Ancak, görünen o ki, son yılların gözde yatırım firması aynı başarıyı bu sene yakalayamayacak. Bunun nedeni ise tabi ki %1625 değer kazanan GameStop hisseleri. Şirkete 1 ayda 4 Milyar Dolar’dan fazlasını kaybettiren GameStop, Melvin Capital’ın sonu olacak mı zaman gösterecek…

Kaynak: ArsTechnica, NyTimes