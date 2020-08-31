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Gamescom 2020 ödülleri kazananları belli oldu!
Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Gamescom 2020 kapsamında, çeşitli dallarda en iyi yapımlara, kişilere ve firmalara ait ödüller dağıtıldı. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen ödül törenine 19 Kasım tarihinde çıkış yapması beklenen Cyberpunk 2077 damga vurdu. Beş farklı ödülü hanesine yazdıran Cyberpunk 2077’nin etkinliğin en iyi yapımı olması da dikkat çekti.
Coronavirus pandemisi sebebiyle bu yıl bir fuar olarak değil de çevrim içi şekilde gerçekleşen Gamescom 2020, daha ilk gününden itibaren oyun severler tarafından ciddi eleştiriler topladı. Bunun nedeni, etkinlik kapsamında tanıtılan yapımların ve hali hazırda geleceği bilinen yapımlara ait yayınlanan görüntülerin yetersiz kalması olarak gösterildi. Ciddi bir jüriye sahip olan Gamescom 2020 Awards için sosyal medyanın tepkisi merak ediliyor.
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Gamescom 2020 ödülleri kazananları
- En iyi aile oyunu – KeyWe – Stonewheat & Sons
- En iyi devam oyunu – Borderlands 3 – 2K
- En iyi PC oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- En iyi yarış oyunu – DIRT5 – Codemasters
- En iyi remaster oyun – Mafia: Definitive Edition – 2K
- En iyi RPG oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- En iyi simülasyon – Project CARS 3 – Bandai Namco Entertainment
- En iyi spor oyunu – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Activision
- En iyi strateji oyunu – Humankind – Amplitude Studios & SEGA Europe
- En orijinal oyun – Voidtrain – Hypetrain Digital
- En çok aranan donanım/teknoloji – Xbox Series X – Microsoft
- En iyi duyuru – Unknown 9: Awakening – Reflector Entertainment
- En iyi ürün yelpazesi – Bandai Namco Entertainment
- Gamescom’un en iyisi – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- En iyi sunum/fragman – Little Nightmares 2 – Tarsier Studios
- En iyi gösteri – World of Tanks Blitz gamescom Stream – Wargaming
- En iyi yayıncı – Erik “Gronkh” Range
- Gamescom “en çok arananlar” tüketici ödülü – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- Oyunun kalbi özel ödülü – Indie Arena Booth – Super Crowd Entertainment
- En iyi aksiyon macera oyunu – Watch Dogs: Legion – Ubisoft
- En iyi aksiyon oyunu – Star Wars: Squadrons – Electronic Arts
- En iyi Indie oyun – Curious Expedition 2 – Maschinen-Mensch
- En iyi Xbox oyunu – Tell Me Why – Microsoft
- En iyi çok oyunculu oyun – Operation: Tango – Clever Plays
- En iyi Nintendo Switch oyunu – Little Nightmares 2 – Bandai Namco Entertainment
- En iyi Sony Playstation oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
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2021 Hyundai Tuscon böyle görünebilir!
2004 yılından beri piyasada yer alan Hyundai Tuscon, Koreli marka için oldukça önemli yere sahip bir model. Dördüncü nesli için gün sayan Tuscon için bağımsız tasarımcılar, kişisel tasarım tahminlerini yayınlıyorlar. Haberimizin konusu olan bağımsız tasarım ise Kolesa‘ya ait.
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Kolesa, söz konusu tasarımı için Hyundai‘nin Vision T Concept adındaki aracından etkilendiklerini söylüyor. Casus görüntülerdeki prototipleri de hesaba katacak olursak ön farların tasarımı bu şekilde olabilir. Fakat arka farların tasarımı hala bir muamma olsa da, arka farları birleştiren LED çubuğu görmemiz yüksek bir ihtimale sahip.
Motor seçenekleri olarak 1.6 T-GDI ve 1.6 GDI benzinli ünitelerin yanı sıra, 1.6 ve 2.0 CRDi dizel motorların gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni Tuscon’da iki çeker ve dört çeker seçeneklerinin de bulunacağı söyleniyor.
NOT: Haber içeriğinde yer alan tasarımlar Kolesa’ya ait kişisel bir tasarım fikri olup, Hyundai ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
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13000 devir çevirebilen, Kawasaki ZX-10R motorlu Mini Cooper!
Klasik bir Mini Cooper ve yüksek devirli bir motosiklet motorunun bir araya geldiği bir proje düşünün. Hem ortadan motorlu hem de arkadan çekişli olduğunu da söylesek?
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Söz konusu proje, Kanadalı bir arkadaşın fikriymiş. Klasik Mini’ler üzerinde yapılan motor değişimleri nadir olan bir durum değil. Fakat haberimizin konusu olan bu projeyi ilginç kılan iki kısım var. İlk kısım, performanslı standart bir motor yerine bir Kawasaki Ninja ZX-10R‘nin 998 cc hacimli motorunun kullanılması. İkinci kısım ise bu vahşi motorun kaput altına değil, ön koltukların arkasına takılması.
Motorun alındığı ZX-10R’ın hangi model yılına ait olduğu bilinmiyor. Fakat 2000’li yılların ortalarından olduğu düşünülüyor. Yani 2005 model olduğunu varsaydığımızda bile 174 beygir gibi bir gücün (Güncel modelin 197 beygir olduğunu da belirtelim), söz konusu Mini’de bulunması yüksek bir ihtimal. Kısa oranlı, altı ileri şanzıman ile eşleştirildiği söylenen bu motor ile Mini gibi hafif bir araç, tabiri caizse “şaka makinesi” haline geliyor. Ayrıca araç sahibinin dediğine göre, eğer kulak tıkacı takmadan arabaya binerseniz, baş ağrısıyla arabadan inmeniz muhtemel.
Tabi ki bu değişen motor ile Mini’nin hem içinde hem de dışında bazı değişikliklere gidilmiş. Genişleyen çamurluklar, yeni ön ve arka tamponlar, etkileyici bir difüzör ve arka kanat dışarıdaki değişiklikler arasında yer alıyor. Aracın içindeki değişiklikler ise takla kafesi, özel gösterge paneli ve yarış koltukları olarak sıralanabilir.
Kaynak: Carscoops, Roads Untraveled (YouTube)
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Prior Design’dan Porsche Taycan Turbo S için gövde kiti!
Alman modifiye şirketlerinden Prior Design, elektrikli Porsche Taycan Turbo S için tasarladığı geniş gövde kitini tanıttı.
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Bu kapsamlı gövde kitiyle Taycan’ın genişliği önde 60 mm, arkada ise 100 mm kadar artıyor. Ön ve arka tamponlara takılı apronlar, yan hava girişleri, 22 inçlik jantları, difüzörü ve bagaj kapağındaki büyük arka kanadı ile araç, haşin bir görünüm kazanmış. Ayrıca isteğe göre bu kit, tamamen karbon fiberden imal edilebiliyor. Bu kadar geniş bir görünüm istemeyen Taycan sahipleri için, biraz daha uysal görünümlü bir versiyon da üretilecek. Fakat bu kitin satış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir duyuru henüz bulunmuyor.
Prior Design, söz konusu kitin, aracın performansına etkisi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu demek oluyor ki performans, fabrika çıkışı bir Taycan Turbo S halinde. Fabrika çıkışı diyince kötü olarak algılamayın. Çünkü aracın 2.6 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 260 km/s seviyesindeki maksimum hız değeri halen etkileyici.
Taycan Turbo S’in ön ve arka elektrik motorları tam güçteyken, toplamda 750 beygir güç ve 1050 Nm tork değerlerine sahip. Aracın 93.4 kWh değerindeki bataryası, 270 kW‘lik bir şarj cihazı ile 22 dakikada %80 doluluğa ulaşabiliyor. Ayrıca aracın menzili EPA sistemine göre 309 km menzile sahip.
Kaynak: Carscoops