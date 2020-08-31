Gamescom 2020 ödülleri kazananları belli oldu!

Klasik bir Mini Cooper ve yüksek devirli bir motosiklet motorunun bir araya geldiği bir proje düşünün. Hem ortadan motorlu hem de arkadan çekişli olduğunu da söylesek?

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Söz konusu proje, Kanadalı bir arkadaşın fikriymiş. Klasik Mini’ler üzerinde yapılan motor değişimleri nadir olan bir durum değil. Fakat haberimizin konusu olan bu projeyi ilginç kılan iki kısım var. İlk kısım, performanslı standart bir motor yerine bir Kawasaki Ninja ZX-10R‘nin 998 cc hacimli motorunun kullanılması. İkinci kısım ise bu vahşi motorun kaput altına değil, ön koltukların arkasına takılması.

Motorun alındığı ZX-10R’ın hangi model yılına ait olduğu bilinmiyor. Fakat 2000’li yılların ortalarından olduğu düşünülüyor. Yani 2005 model olduğunu varsaydığımızda bile 174 beygir gibi bir gücün (Güncel modelin 197 beygir olduğunu da belirtelim), söz konusu Mini’de bulunması yüksek bir ihtimal. Kısa oranlı, altı ileri şanzıman ile eşleştirildiği söylenen bu motor ile Mini gibi hafif bir araç, tabiri caizse “şaka makinesi” haline geliyor. Ayrıca araç sahibinin dediğine göre, eğer kulak tıkacı takmadan arabaya binerseniz, baş ağrısıyla arabadan inmeniz muhtemel.

Tabi ki bu değişen motor ile Mini’nin hem içinde hem de dışında bazı değişikliklere gidilmiş. Genişleyen çamurluklar, yeni ön ve arka tamponlar, etkileyici bir difüzör ve arka kanat dışarıdaki değişiklikler arasında yer alıyor. Aracın içindeki değişiklikler ise takla kafesi, özel gösterge paneli ve yarış koltukları olarak sıralanabilir.

Kaynak: Carscoops, Roads Untraveled (YouTube)