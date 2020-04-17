Haber
Gamescom 2020 dijital olarak düzenlenecek
Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen oyun dünyasının en büyük etkinliği Gamescom 2020, koronavirüs nedeniyle dijital olacak.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek. Hal böyle olunca gelecekte gerçekleşmesi planlanan etkinlikler de tek tek iptal ediliyor. Özellikle teknoloji tarafında yeni çıkan ürünlerin lansmanları da dijital olarak yapılmakta.
Normal şartlar altında Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen Gamescom 2020, bu yıl maalesef internet üzerinden gerçekleşecek. Gamescom ve Game Awards’un kreatörü olan Geoff Keighely, tarafından yapılan açıklamada, aylardır büyük bir ekip ile çalıştıkları Gamescom 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Keighely, ‘Gamescom: Opening Night Live’ gösterisinin 24 Ağustos tarihinde yine dijital ortamlardan izlenebileceğini belirtti.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef Gamescom bu yıl Köln’de hiçbir durumda gerçekleşmeyecek. Birçoğunuz gibi hayal kırıklığına uğradık çünkü Gamescom ekibi olarak aylarca, harika bir Gamescom 2020 üzerinde çalıştık ancak koronavirüs salgını karşısında birlik olmamız gerektiği de ortadadır. Bu, birbirimizi düşünmemiz ve enfeksiyon riskini azaltmamız gerektiği anlamına geliyor.
Bununla birlikte dijital bir Gamescom üzerinde tam hızla çalışıyoruz. Ne de olsa Gamescom, dünyanın oyunlar için en büyük etkinliği ve bu yıl yine olması gereken şey bu. Ağustos ayı sonunda dijital olsa da sizinle ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyla birlikte en iyi oyunları ve Gamescom’u nasıl kutlayacağımızı dört gözle bekleyebilirsiniz. Bu sene de Gamescom oyunun kalbi!” ifadelerine yer verildi.
Google, günde 18 milyon sahte Covid-19 e-postası siliyor!
Google, Corona virüse karşı mücadele etmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaları engelliyor.
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Google günde yaklaşık 18 milyon e-posta siliyor!
Google, Corona virüs konusunda sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Firma insanların hayatını kolaylaştıracak hamlelerini sürdürüyor. Daha önceden Apple ile virüs takip uygulaması anlaşmasına giderek sağlık kuruluşlarına yardımcı olma kararı alan firma, geçtiğimiz günler de işinden olan gazeteciler için yardım fon açmıştı. Şimdi ise Google, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaların kullanıcılara ulaşmaması için mücadele veriyor. Firma kullanıcılarının yanlış kişiler tarafından dolandırılmaması için, gönde yaklaşık 18 milyon adet bu tarz e-posta engellediğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca salgın döneminde bu tarz e-postalarda %667′lik bir artış gözlemlendiğini belirtti.
Dolandırıcılar, kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü tarafında yazılmış olduğu iddia edilen e-postalar ile dolandırarak, kişilerin kart bilgileri başta olmak üzere pek çok önemli detaylarına ulaşabiliyorlar. Bu sebepten dolaydır ki Google neredeyse 1.5 milyar kişinin kullandığını söylediği Gmail platformunu koruma yoluna girişmiş. Tabi dolandırıcılar bu yolu izlerken yukarıda belirttiğimiz gibi sadece Dünya Sağlık Örgütü‘nün adını kullanmıyorlar. Amerika Bulaşıcı Hastalıkla Mücadele birimlerinin isimleri de dolandırıcılar tarafından kullanılmakta. Hatta ve hatta Başkan Donald Trump adına gelmiş sahte e-postalar bile oluşturulmakta. O yüzden kaynağına güvenmediğiniz mailleri açmamanız önemle rica olunur. Bu sayede dolandırıcıları kendinizden uzak tutabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!
Kısa süre önce SE modelinin 2020 versiyonunu duyuran Apple, yeni amiral gemisi serisini bu yıl da Eylül ayında tanıtacak. iPhone 12 serisinin tepe cihazı olması beklenen iPhone 12 Pro Max ise render görüntüsüyle ortaya çıktı!
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iPhone 12 Pro Max, LiDAR teknolojisi sayesinde benzersiz olacak!
EverythingApplePro adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen bir render örneği yayınladı. Sızdırılan mühendislik (CAD) çizimleri üzerinden 3 boyutlu çıktı olarak alınan render, cihazın ana hatlarını net şekilde ortaya koyuyor. iPhone 11’e kıyasla farklı bir tasarımsal anlayış benimsediği görülen telefonda, son olarak iPhone 5S’te gördüğümüz keskin gövde yapısı dikkat çekiyor. Metal hissiyatını artırmak için yapıldığı iddia edilen bu yenilik ile cihazın çehresi önemli ölçüde değişiyor.
iPhone 12 serisinin en büyük yeniliği ise arka bölümde olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Pro Max modeline özel olduğu tahmin edilen dörtlü arka kamera dizilimi, cihazın fotoğraf deneyimini benzersiz bir noktaya ulaştıracak. Çünkü eklenen dördüncü sensör, yeni iPad Pro serisinde gördüğümüz LiDAR tarayıcı barındırıyor. iPad Pro’daki artırılmış gerçekliğe katkı sağlayan derinlik algılama işlevini gerçekleştiren LiDAR tarayıcı, Pro Max modeline önemli bir avantaj sağlayacak. Ön kısımda ise daha küçük de olsa ekran çentiği yerini koruyor.
Ortaya çıkan render görselinin kesin tasarıma içermediği ve son tasarımın daha farklı olabileceğini belirtelim. Bununla beraber genel tasarım hatlarının kendi içinde tutarlılık göstermesi de bazı ipuçlarını doğruluyor.
Sosyal Medya
Instagram hikayaye müzik nasıl eklenir? | En BASİT yöntem!
Bugünkü videomuzda, Instagram ve Facebook hikayelerinize müzik nasıl ekleyebilirsiniz?
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Bu arşivden nasıl yararlanırsınız?
Uygulamaların hangi kısımlarında aktif olarak kullanabilirsiniz?
Sorularına cevaplarını vermeye çalışacağım. Facebook’un sahip olduğu Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında 39.000’i aşkın parçaya erişebilir. Kütüphaneden istediğinizi hikayelerinizde kullanabilirsiniz.
Instagram Music neler sunuyor?
5 ile 15 saniye arası parçanın dilediğiniz yerinden kesitler alıp hikayenizde kullanabiliyorsunuz. Hem yazılı hem de paylaştığınız şarkının kapağını hikayenizde kullanabilmeniz mümkün. Toplam dört adet yazı tipimiz var. Bunlar arasından zevkinize veya modunuza hangisi uygunsa onu tercih edebiliyorsunuz.
Türkçe desteği yeni geldiği için bazı parçaların sözlerini bulamayabilirsiniz. Fakat, yaptığımız testlerde anladık ki Türkçe arşiv tarafında da baya bir sanatçımızın parçası yer alıyor.
Facebook Music neler sunuyor?
Facebook ve Instagram bildiğiniz üzere aynı şirkete aitler. Dolayısıyla aynı kütüphaneden yararlanıyorlar. Dün itibarıyla Facebook’un hikaye kısmına da aynı özellik Türkiye için yayına girdi. Aynı işlemler ve fonksiyonlar Facebook için de geçerli gözüküyor. Ek olarak profilimize de müzik ekleyebiliyoruz. Arkadaşlarınıza sevdiğiniz parçaları profilinizdeki müzik sekmesinden gösterebilirsiniz.
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