Gamescom 2020 dijital olarak düzenlenecek

Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen oyun dünyasının en büyük etkinliği Gamescom 2020, koronavirüs nedeniyle dijital olacak.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek. Hal böyle olunca gelecekte gerçekleşmesi planlanan etkinlikler de tek tek iptal ediliyor. Özellikle teknoloji tarafında yeni çıkan ürünlerin lansmanları da dijital olarak yapılmakta.

Normal şartlar altında Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen Gamescom 2020, bu yıl maalesef internet üzerinden gerçekleşecek. Gamescom ve Game Awards’un kreatörü olan Geoff Keighely, tarafından yapılan açıklamada, aylardır büyük bir ekip ile çalıştıkları Gamescom 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Keighely, ‘Gamescom: Opening Night Live’ gösterisinin 24 Ağustos tarihinde yine dijital ortamlardan izlenebileceğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef Gamescom bu yıl Köln’de hiçbir durumda gerçekleşmeyecek. Birçoğunuz gibi hayal kırıklığına uğradık çünkü Gamescom ekibi olarak aylarca, harika bir Gamescom 2020 üzerinde çalıştık ancak koronavirüs salgını karşısında birlik olmamız gerektiği de ortadadır. Bu, birbirimizi düşünmemiz ve enfeksiyon riskini azaltmamız gerektiği anlamına geliyor.

Bununla birlikte dijital bir Gamescom üzerinde tam hızla çalışıyoruz. Ne de olsa Gamescom, dünyanın oyunlar için en büyük etkinliği ve bu yıl yine olması gereken şey bu. Ağustos ayı sonunda dijital olsa da sizinle ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyla birlikte en iyi oyunları ve Gamescom’u nasıl kutlayacağımızı dört gözle bekleyebilirsiniz. Bu sene de Gamescom oyunun kalbi!” ifadelerine yer verildi.