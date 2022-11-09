Bu videoda Monster markasının oyuncular için geliştirdiği PUSAT Clutch GamPad’e yakından bakıyoruz.

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Özellikle tasarımıyla birçok kişinin aşina olabileceği kontrolcü, 2.4 Ghz bağlantısına sahip. Böylece farklı aygıtlara aynı anda bağlanabiliyor. PC, Android ve Nintendo Switch uyumluluğuyla birçok platformda rahatça oynanabiliyor. 1 Metre Type C Şarj kablosu bulunan Monster Clutch, 700 mAh bataryaya sahip. Standart kullanımda 12 saat kullanım süresi bulunan kontrolcü 5 dakika kullanmadığınız zaman kendisini kapatıyor ve güç tasarrufu sağlıyor. İstenirse de tuş kombinasyonlarıyla GamePad üzerindeki ışıkları kapatarak pilden tasarruf edebiliyorsunuz.

Büyük bir alanda kontrolcüyü kullansanız bile 10 metre çekim gücü sayesinde her zaman bağlantıda kalabiliyorsunuz. Sadece Bluetooth üzerinden değil USB aygıt ile birlikte de bağlantı sağlayabiliyorsunuz. X Y B + Home tuşlarının kombinasyonlarıyla aygıtlara atama yapabilirken Back + Start tuşlarıyla da modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Özellikle mobil oyunları sevenler için düşünülerek yapılan GamePad’in kutu içerisinden bir telefon tutucu aparat sayesinde sabitleyebiliyorsunuz. Eğer telefonunuzla birlikte elinizde ağırlık yapıyorsa da telefon tutucu aparat telefonla birlikte ayrılabiliyor ve herhangi bir düz yüzeyde stant görevi de görebiliyor. 3 farklı kademesiyle görüş açısında da rahatlık sağlıyor.

Monster Pusat GamePad iki farklı D-Pad’e sahip. İnce uçlu sivri bir tornavida yardımıyla değiştirilebilen bu D-Pad’leri çıkarması biraz zor olabiliyor, dikkat etmek gerekiyor. Peki siz Monster Pusat Clutch hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyuncuların uygun fiyatlı bir kontrolcü ararken dikkatini çeken fiyat/performans ürünü hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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