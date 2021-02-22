Donanım
Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!
Gamekay markasının Hem RGB’li hemde mekanik olan oyuncu klavyesini deneyimlemek ve sizlere bu ürün hakkında deneyimlerimizi anlatmak için satın aldık. Bir çok fonksiyonunun bulunmasıyla dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: BlitzWolf’tan RGB Klavye Mouse Pad!
Gamekay MK61 RGB mekanik klavyede neler var?
Gamekay MK61 model numarasından da anlaşılacağı gibi klavye 61 tuşa sahip. Parmağınızda daha pürüzsüz bir şekilde basmasını sağlıyor ve daha dayanıklı. Ayrıca ABS keycaps gibi parlaması kolay değil. 5000 W Gateron optik anahtarı sayesinde sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi ve mavi renk sunabiliyor. Ek olarak tam RGB arkadan aydınlatmalı, 6 temalı aydınlatma efektleri, 16 milyon renk ayarı kendinize göre kişiselleştirmesi mevcut.
Ayrıca klavye çalışırken tuşları, kendi başınıza yanında verilen tuş çıkarma aparatı ile kolayca değiştirmek mümkün. Tüm düğmeler programlanabilir, içerisinde bulunan yüksek kapasiteli yerleşik bellek sayesinde son ışık efekti ayarını hatırlayabilir. Bu sayede 4 farklı profil oluşturup o profiller arasında geçiş yapmakta mümkün.
Mac, iOS, Windows, Linux ve Android için birden fazla sistemle uyumlu ve bağlantı noktasında ise USB Tip A’dan USB Tip C mevcut. İster masaüstü bilgisayarınız, ister dizüstü olsun bu klavye ile rahat bir kullanımı var. Ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da mevcut.
8.5 derecelik bir eğime sahip olması, bileğinizi için daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca yazı yazarken bu eğim sizin daha kolay yazmanıza yardımcı oluyor.
Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi ve alt tarafında klavyedeki tuş kombinasyonları gösteren ve hangi tuşun hangi göreve sahip olduğunu belirten bir kitapçık çıkıyor. Ek olarak tuşları yerinden çıkarmak için gerekli olan iki aparat, ve iki adet yedek ışıklı tuş takımı mevcut. Bu sayede bozulan veya kırılan bir parçası varsa kolayca değişimini yapmak mümkün.
Yukarıdaki linkte de bahsettiğimiz BlitzWolf RGB klavye&mause pad ile birbirlerine çok yakıştığını düşünüyoruz. Ayrıca bu klavyenin siyah renkli seçeneği de var. Biz mause pad ile aynı renkte olmaması ve güzel bir kontrast sağlaması için beyaz renkli olanı tercih ettik. Fiyatıyla şuanda Banggood’da ilgi çekici olan klavyeye sizlerde buradaki linkten sahip olabilirsiniz. Ek olarak sizler için bir indirim kodu da aldık. BGCNLPMK61 bu kod sayesinde ürüne indirimle fiyattan sahip olabilirsiniz.
Donanım
XPG’nin En Hızlı SSD’si GAMMIX S70 Satışa Çıktı
Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına sahip GAMMIX S70, yeni nesil PCIe 4 arabirimi yüksek performansı hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.
İlginizi çekebilir: Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
Oyuncular, e sporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG’nin GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 SSD modeli Türkiye’de satışa çıktı. Ek olarak farklı ihtiyaçlara ve bütçelere sahip kullanıcıları yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisiyle buluşturmak için daha önceden GAMMIX S50 ve GAMMIX S50 Lite modellerini kullanıcıların beğenisine sunan marka, GAMMIX S70 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.
GAMMIX S70’den Saniyede 7GB Okuma / 6GB Yazma Hızı!
PCIe 4.0 teknolojisinin gücünü sonuna dek kullanmak isteyen kullanıcılara özel. Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, dünyanın en hızlı M.2 SSD’lerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Öyle ki NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekleyen S70 performansıyla SATA SSD olduğu gibi en hızlı PCIe 3.0 SSD’leri de geride bırakıyor. S70’in performansını sonuna kullanmak için PCIe 4 bir anakart gerekse de ürünün geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğu da mevcut.
GAMMIX S70 Serin, Stabil ve Yüksek Performanslı
XPG tarafından özel olarak tasarlanan CoolArmor soğutucusu GAMMIX S70’in istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. CoolArmor, teras gibi birbiri üzerine binen katmanları sayesinde daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutuyor. Ayrıca bu özel soğutucu sayesinde GAMMIX S70 %30’a varan oranda daha serin çalışabiliyor.
Bu özelliklerinin yanında S70 geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onararak doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW sunmak için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) Veri Koruma ve AES 256-bit Şifreleme desteği de bulunan S70 özel verilerinizin güvende olmasını sağlıyor.
1TB ile 2TB kapasite seçenekleri ve 5 yıllık garantiyle gelen GAMMIX S70’i önde gelen pek çok teknoloji mağazasında 2000TL‘den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.
Donanım
Nvidia, GPU’larının Ethereum madencilik performansını düşürmeyecek
Ayrıca Nvidia, madencilik GPU’larının oyuncular için arzı azaltmayacağı konusunda ısrar ediyor.
İlginizi çekebilir: Dogecoin internetin para birimi olacak mı? Elon Musk’tan bir destek daha!
Nvidia, RTX 3060 performansını yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu
Dün Nvidia, RTX 3060 grafik kartının performansını Ethereum madenciliği için yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu. Bu haber kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ancak aylardır büyük GPU stoğu sıkıntısı nedeniyle aylardır grafik kartı bulamayan oyuncular bunun için madencileri suçluyordu.
Şunu merak ediyor olabilirsiniz: bu diğer grafik kartı modelleri için ne anlama geliyor? Nvidia henüz gelecekteki planlarından bahsetmiyor. Ancak şirket The Verge’e yaptığı açıklamada “mevcut GPU’ları zayıflatmayacağını” söylüyor. Aynı zamanda “halihazırda satılan grafik kartlarının performansını sınırlamıyoruz” diyor.
Ayrıca, şirketin madenciler için özel olarak üreteceği CMP kartları gündemde. CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Bu kartların da RTX 3060 stok sorununu çözeceği iddiası henüz şüpheli. Nvidia‘nın zaten sınırlı olan GPU üretim kapasitesinin bir kısmını da CMP‘lere ayıracak olması daha az oyun grafik kartı anlamına gelmez mi? Hem de halihazırda küresel bir yarı iletken sıkıntısı varken.
Nvidia, yeni CMP‘lerin GeForce oyun kartları üretme yeteneğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini şiddetle söylüyor. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada “CMP için kullanılan yongalar tüm GeForce teknik özelliklerini karşılayamıyor. Yeni CMP’ler genel GeForce üretim kapasitesini veya kullanılabilirliğini etkilemedi” dedi.
Ayrıca yukarıda gördüğünüz Nvidia‘nın CMP‘sinin fotoğrafı. Amper tabanlı RTX 3080 ve 3090‘da kullanılan Nvidia GA102‘nin veya 3070 ve 3060 Ti‘de kullanılan GA104‘ün düzenine hiç benzemiyor . Nvidia‘nın önceki nesil Turing masaüstü yongalarına da pek benzemiyor . Belki de CMP, kamuya açıklanmayan bir GPU tasarımıdır.
Real GA102 Ampere Die-Shot, very close to the official rendering. pic.twitter.com/qLUhzylT7B
— Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) December 13, 2020
Son olarak, merak ediyor olabilirsiniz: Bitcoin gibi diğer kripto para birimlerinden de inanılmaz kazançlar elde edilirken neden sadece Ethereum madenciliğini zayıflatıyor? İşte Nvidia‘nın tam cevabı:
Ethereum, şu anda herhangi bir GPU ile kazılabilir madeni para için en yüksek küresel madencilik verimine sahiptir. Bu nedenle, madencilikteki GPU’lar için ana talep faktörüdür. Diğer algoritmalar, GPU talebine önemli ölçüde katkıda bulunmaz ve bu, belirli bir kripto para birimindeki ağ etkileri nedeniyle hızla değişemez. Hız sınırlayıcı, Dagger Hashimoto veya Ethash benzeri algoritmalar kullanan her şey için geçerlidir.
Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.
4K
OmniVision üstün özelliklere sahip kamera sensörünü tanıttı!
Çin merkezli bir kamera sensörü üreticisi olan OmniVision, OV50A sensörünü tanıttı. Söz konusu görüntü sensörünün, amiral gemisi telefonlarda kullanılması beklenmekte.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Akıllı telefonlar, söz konusu kamera deneyimi olunca gün geçtikçe kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Özellikle son zamanlarda tasarım konusunda limitlere ulaşılması ve performans konusunda jenerasyonlar arasında fark olmaması sebebiyle akıllı telefon üreticileri, gerçekten fark yaratabilecekleri kamera alanına yöneldi. Kullanıcıların da oldukça önemsediği kamera performansı, özünde pek çok farklı yöntemle. Şirketler, kullanıcılara en çok Megapixel değerleriyle gösteriş yapıyor ancak, kamera deneyimine etki eden oldukça farklı durum söz konusu. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz kamera sensörü. Bu alanda yaptığı çalışmalarla bilinen Çinli üretici OmniVision, OV50A sensörünü tanıttı.
OmniVision OV50A
Sensör, Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan özel bir etkinlikte tanıtıldı. 50 MP çözünürlükle gelen model, şirketin %100 Phase Detection focus (otofokus) özelliğine sahip. Bu çoğunlukla DSLR kameralarda bulunan bir otomatik odaklama özelliği. Yeni görüntü sensörü, 1.0 micron piksel boyutuna ve 2×2 dörtlü otofokus özelliğine sahip. Odaklama konusunda akıllı telefonları DSLR kameralara yaklaştıracak olan sensör, özellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri için tasarlandı. Aynı zamanda HDR, 8K 30 FPS, 4K 90 FPS, 1080P 240 FPS ve 720P 480 FPS video çekim modlarını da destekleyecek. Yeni tanıtılan sensör, muhtemelen ilk olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinde karşımıza çıkması bekleniyor. Oldukça üstün özelliklere sahip telefon hem çıtayı yükseltecek, hem de rekabeti kızıştıracak. Sensörün asıl yeteneklerini ve performansını, telefon çıkış yaptığı zaman göreceğiz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Sağlık Bakanı Koca’dan üniversiteler ile ilgili açıklama
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 1 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
Google Meet görüşmeleri herkes için daha da güvenli hale geliyor
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Devam Ediyor!
Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!
Türk Telekom START Başvuru Sayısında artış!
Windows 10 en iyi özelliklerinden biri daha da iyileşiyor
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.