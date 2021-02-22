Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!

Gamekay markasının Hem RGB’li hemde mekanik olan oyuncu klavyesini deneyimlemek ve sizlere bu ürün hakkında deneyimlerimizi anlatmak için satın aldık. Bir çok fonksiyonunun bulunmasıyla dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: BlitzWolf’tan RGB Klavye Mouse Pad!

reklam

Gamekay MK61 RGB mekanik klavyede neler var?

Gamekay MK61 model numarasından da anlaşılacağı gibi klavye 61 tuşa sahip. Parmağınızda daha pürüzsüz bir şekilde basmasını sağlıyor ve daha dayanıklı. Ayrıca ABS keycaps gibi parlaması kolay değil. 5000 W Gateron optik anahtarı sayesinde sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi ve mavi renk sunabiliyor. Ek olarak tam RGB arkadan aydınlatmalı, 6 temalı aydınlatma efektleri, 16 milyon renk ayarı kendinize göre kişiselleştirmesi mevcut.

Ayrıca klavye çalışırken tuşları, kendi başınıza yanında verilen tuş çıkarma aparatı ile kolayca değiştirmek mümkün. Tüm düğmeler programlanabilir, içerisinde bulunan yüksek kapasiteli yerleşik bellek sayesinde son ışık efekti ayarını hatırlayabilir. Bu sayede 4 farklı profil oluşturup o profiller arasında geçiş yapmakta mümkün.

Mac, iOS, Windows, Linux ve Android için birden fazla sistemle uyumlu ve bağlantı noktasında ise USB Tip A’dan USB Tip C mevcut. İster masaüstü bilgisayarınız, ister dizüstü olsun bu klavye ile rahat bir kullanımı var. Ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da mevcut.

8.5 derecelik bir eğime sahip olması, bileğinizi için daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca yazı yazarken bu eğim sizin daha kolay yazmanıza yardımcı oluyor.

Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi ve alt tarafında klavyedeki tuş kombinasyonları gösteren ve hangi tuşun hangi göreve sahip olduğunu belirten bir kitapçık çıkıyor. Ek olarak tuşları yerinden çıkarmak için gerekli olan iki aparat, ve iki adet yedek ışıklı tuş takımı mevcut. Bu sayede bozulan veya kırılan bir parçası varsa kolayca değişimini yapmak mümkün.

Yukarıdaki linkte de bahsettiğimiz BlitzWolf RGB klavye&mause pad ile birbirlerine çok yakıştığını düşünüyoruz. Ayrıca bu klavyenin siyah renkli seçeneği de var. Biz mause pad ile aynı renkte olmaması ve güzel bir kontrast sağlaması için beyaz renkli olanı tercih ettik. Fiyatıyla şuanda Banggood’da ilgi çekici olan klavyeye sizlerde buradaki linkten sahip olabilirsiniz. Ek olarak sizler için bir indirim kodu da aldık. BGCNLPMK61 bu kod sayesinde ürüne indirimle fiyattan sahip olabilirsiniz.