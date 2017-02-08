Gameband, Atari Oyunlarını Kolunuza Getirmeye Hazılanıyor

Atletler, bebekler ve köpekler için bile giyilebilir teknoloji cihazı varken oyuncular için olmaması Gameband ile sona erecek.

Bugün Kickstarter’da kampanyası başlayan Gameband ile oyuncular artık Atari oyunlarını kollarından oynayabilecekler. Bu cihazın iki farklı versiyonu olacak. Atari versiyonunda aralarında Pong, Crystal Castles ve Asteroids’in de yer aldığı Atari klasikleri olacak. Terraria versiyonunda ise orijinal oyunu temel alan küçük bir Terraria oyunu yer alacak.

Cihazın arkasındaki fikir sürekli oyun oynamak isteyen oyuncuları hedef alıyor. Ancak 1.63 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrandan ne kadar oyun keyfi alınır bilinmiyor. Cihazda 256 GB’a kadar microSD kart girişi yer alıyor. Cihaz iTunes benzeri bir bilgisayar programı olan PixelFurnace ile çalışıyor.

Oyunları PixelFurnace üzerinden indirmek ya da izlemek mümkün. Ayrıca bilgisayarda yük olan oyunlar PixelFurnace üzerinden cihaza yüklenebilecek daha sonra bu bilgisayar oyunu yine PixelFurnace’a sahip başka bilgisayarda yüklenerek oynanabilecek. Kulağa biraz Steam gibi geliyor ancak biraz daha ilginci.

Cihaz Android Marshmallow ile gelecek üzerinde ise Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon Wear 2100 işlemci yer alıyor. 400 mAh batarlı cihazda akselerometre, gyro sensörü ve ışık sensörü bulunuyor. USB-C, Bluetooth 4.2 ve 802.11 b/g/n Wi-Fi gibi bağlantı seçenekleri mevcut.