Dolar ve Euro’nun artışının engellenememesi ülkemizde faliyet gösteren firmaların fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bu süreçte Apple 2 haftada 3 zam yapmıştı. Sonrasında ise Samsung bu furyaya katılmıştı. Şimdi ise sıra hizmetelere geldi. Microsoft’un sevilen oyun hizmeti Game Pass bugün Türkiye’de zamlandı. Aslında bu zammın geleceği 1 ay öncesinden belliydi.

İlginizi Çekebilir: Yerli ve Milli Otomobil Togg Dolara Yenik Düştü! Fiyatlar Zamlandı!

Game Pass Ultimate yani hem PC hem de Xbox için geçeli olan paketin fiyatı yüzde 168 zamlanarak 44.99 TL’den 120.99 TL’ye çıktı. Bu hizmet bile 5 dolar diyebiliriz. Amerika’da ise 14.99 dolar. Yani Microsoft birebir kur güncellemesi yapsa fiyat 400 TL olacaktı. Sadece konsol için olan sürüm ise yüzde 166 zamlanarak 29.99 TL’den 79.99 TL’ye çıktı. PC sürümü de yine 79.99 TL’den satılacak.

Bu zamların gelmesi kaçınılmazdı. Önümüzdeki günlerde Spotify, Apple Music, Netflix, Disney+, YouTube Premium ve aklınıza gelebilecek tüm hizmetlere de zam gelecek. Bu yüzden alabiliyorsanız şimdiden yıllık üyelik almanızda fayda var.