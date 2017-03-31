Game of Thrones’un Yeni Sezonuna Dair İlk Fragman Yayınlandı

Game of Thrones’un yedinci sezon fragmanı sonunda paylaşıldı ancak yayınlanan fragmandan çok bir şey beklemeseniz iyi edersiniz.

Çünkü Game of Thrones’un yayınlanan bu fragmanında genel olarak sandalyelerden ve göz bebeklerinden başka pek fazla bir şey gözükmüyor. 90 saniye uzunluğundaki fragmanda Daenerys Targaryen, Jon Snow ve Cersei Lannister’ı önemli sandalyelere otururken görüyoruz.

John’un oturduğu büyük bir ihtimalle Winterfell’in. Daenerys’in ki ise Ejderha Kayası. Son olarak Cersei’yi ise Demir Taht’a otururken görüyoruz. Fragmanda bir de ak yürüyenlerden ufak bir kesit bulunuyor.