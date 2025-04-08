Bilim dünyası, Ulu Kurt projesiyle birlikte tarihe geçecek bir başarıya daha imza attı. Amerika merkezli Colossal Biosciences şirketi, binlerce yıl önce nesli tükenen bir türü genetik mühendislik ile tekrar hayata döndürdü. Peki, Game of Thrones Ulu Kurt’un yeniden dirilmesi ne anlama geliyor?

Nesli tükenen Ulu Kurt yeniden dirildi!

Colossal tarafından yapılan açıklamaya göre, projede gri kurt DNA’sı kullanılarak 14 farklı gende 20 düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler sayesinde, soyu 12.500 yıl önce tükenen Aenocyon dirus adlı yırtıcının dış görünüşü ve fiziksel özellikleri geri kazanıldı. Yeni doğan yavrular, atalarına benzeyen hibrit bir tür olarak tanımlanıyor.

Ulu Kurt genetik olarak %99,9 oranında gri kurt geni taşıyor olsa da, kalın kürkü, güçlü çenesi ve geniş kafatası yapısıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında kullanılan antik DNA, 13.000 yıllık bir diş ve 72.000 yıllık bir kafatası fosilinden elde edildi. Genom analizleri sonucunda seçilen hücreler klonlandı ve evcil köpekler taşıyıcı anne olarak kullanılarak başarılı doğumlar gerçekleştirildi.

Yavrular, ABD’de 2.000 dönümlük, yüksek güvenlikli bir alanda koruma altında tutuluyor. Bölge Amerikan Humane Derneği tarafından onaylı ve Tarım Bakanlığına kayıtlı. Her biri 3 metre yüksekliğinde çitlerle çevrili bu alanda, canlı kameralar ve dronlarla sürekli izleme yapılıyor.

Ulu Kurt projesi, sadece bilimsel değil, etik ve ekolojik açıdan da pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar, bu türlerin doğal yaşam alanına salınmasının ekosistem dengesi açısından risk oluşturabileceğini savunuyor. Ancak Colossal, bu sürecin hayvan refahı esaslarına uygun yürütüldüğünü ve herhangi bir genetik hatanın önceden elendiğini belirtiyor.

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Şirket, aynı teknolojiyi kullanarak daha önce Kızıl Kurt gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri de başarıyla klonladığını duyurmuştu. Önümüzdeki yıllarda yünlü mamut ve dodo kuşu gibi türlerin de geri getirilmesi planlanıyor. Ulu Kurt, bilimle doğanın yeniden kesiştiği bir noktada bizlere yepyeni ufuklar açıyor.

Klonlama ve gen düzenleme teknolojileri kullanılarak dünyaya getirilen üç Ulu Kurt yavrusu, bilimsel anlamda bir devrim niteliği taşıyor.

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