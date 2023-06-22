Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, yeni satış sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İnternet üzerinden araç satın alma imkanı sunan bu sistem, bir e-ticaret sitesi gibi çalışarak tüketicilere galeri gibi aracılarla uğraşmadan otomobil sahibi olma kolaylığı sağlıyor. Ancak, sistemde bazı aksaklıklar olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir haberde, yeni satış sisteminin Temmuz ayında düzgün bir şekilde işlemeye başlayacağı belirtilmişti. Son iddialar ise ortalığı tamamen yıkıp geçebilir!

Galerici ve Karaborsacılar Mercedes’e Savaş Açmış Olabilir!

Son zamanlarda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin sosyal medya paylaşımları altında yer alan bir yorum, Mercedes-Benz’deki asıl sorunun “botlar” olduğunu iddia ediyor. Kullanıcı adı “exitus letalis” olan bir kişi, “içeriden bilgi” olarak nitelendirdiği bir iddiada bulundu. İddiaya göre, galerici ve karaborsacılar bir yazılım aracılığıyla araçları otomatik olarak satın alıyorlar. Kredi kartı ve diğer veriler bu programa kaydediliyor ve sistem aracı otomatik olarak satın alıyor.

Bu iddia, Emre Özpeynirci tarafından da doğrulanmış gibi görünüyor. Özpeynirci, kullanıcının yaptığı yoruma karşılık “Mercedes online satışındaki sıkıntı bu” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar bunlar şimdilik sadece iddia düzeyinde bilgiler olsa da, doğruluk ihtimalleri var. Otomatik alım-satım yapan bot yazılımlar, sadece otomotiv sektöründe değil, kripto para borsaları gibi birçok yerde kullanılıyor. Bu tür işlevleri gerçekleştirmek için yazılımcılar spesifik bir algoritma oluşturuyor. Bu algoritma, birçok farklı parametreyi takip ediyor. İstenen ürün belirli kriterlere uyduğu an, bot otomatik olarak alım gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz örneğinde ise iddia edilen program, kredi kartı bilgilerini alarak, araç stokları güncellendiği anda siparişin tamamlanmasını sağlıyor. Yani, kötü niyetli kişiler sisteme kredi kartı bilgilerini giriyor, ardından algoritmanın işin kalanını yapmasını ve otomatik olarak aracı satın almasını bekliyor. Sonuç olarak, stokta bulunan araçlar hızla satın alınıyor ve stok sorunu ortaya çıkıyor.

Bu iddiaların gerçek olup olmadığı kesin bir şekilde doğrulanmamış olsa da, otomotiv sektöründe ve diğer satış platformlarında benzer bot yazılımlarının kullanıldığı biliniyor. Bu durum, teknolojinin gelişimiyle birlikte dikkat edilmesi gereken bir konu haline geliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes’in fırsatçı galericileri aradan çıkaran bu sistemi birilerini rahatsız etmiş olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!