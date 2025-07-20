Teknoloji devi Samsung, popüler Fan Edition serisine iddialı bir ekleme yapmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Evan Blass tarafından paylaşılan görseller, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu sızıntılara göre, 2025’in son çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni Galaxy Buds 3 FE, tasarım ve özellikleriyle standart modelin önüne geçebilecek potansiyele sahip. Özellikle gürültü engelleme performansı, bu yeni modelin en çok konuşulan yönü olacağa benziyor. Görünen o ki Samsung, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık pazarında dengeleri değiştirecek bir ürünle geliyor.

İçindekiler Sızdırılan Galaxy Buds 3 FE Özellikleri ve Fiyatı

Sızdırılan Galaxy Buds 3 FE Özellikleri ve Fiyatı

Sızdırılan görsellerde en çok dikkat çeken detay, Galaxy Buds 3 FE modelinin standart Buds 3’ün açık tasarımının aksine, silikon kulaklık uçları ile gelecek olması. Bu basit gibi görünen değişiklik, aslında ses deneyimini temelden etkiliyor. Kulağa tam oturan bu tasarım, çok daha üstün bir pasif gürültü izolasyonu sağlayarak aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisinin verimliliğini maksimuma çıkarıyor. Bu, özellikle dış dünyadan tamamen soyutlanmak isteyen kullanıcılar için Galaxy Buds 3 FE modelini çok daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Donanım tarafındaki bu önemli iyileştirmenin yanı sıra, yazılım tarafında da güçlü özellikler bekleniyor. Cihazın, Galaxy AI destekli Tercüman Modu gibi yapay zeka özelliklerini barındırması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, geliştirilmiş pil ömrü, Ortam Modu, Bixby sesli asistan desteği ve Galaxy Wearable uygulaması üzerinden yönetilebilen ekolayzır ayarları da beklenen diğer özellikler arasında yer alıyor. LE Audio destekli Bluetooth 5.4 teknolojisi ise Galaxy Buds 3 FE kulaklığının kararlı ve yüksek kaliteli bir bağlantı sunacağını garantiliyor.

Piyasaya çıkış tarihi olarak 2025’in sonları işaret edilirken, Galaxy Buds 3 FE modelinin Galaxy S25 FE ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise oldukça rekabetçi bir strateji izleneceği konuşuluyor. Söylentilere göre cihaz, 99 ila 129 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat aralığı, sunduğu üst düzey gürültü engelleme ve yapay zeka özellikleriyle birleştiğinde, Galaxy Buds 3 FE modelini kendi segmentinin en iddialı oyuncularından biri yapmaya yetecektir.

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Siz Galaxy Buds 3 FE hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.