Samsung’un önümüzdeki ay Galaxy Z Fold 6’yı tanıtması bekleniyor. Henüz teknik özellikler açıklanmamış olsa da, güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy Z Fold 6’nın renk seçeneklerini ortaya koydu.

Galaxy Z Fold 6 renk seçenekleri neler olacak?

Blass’a göre, Galaxy Z Fold 6 lacivert, pembe ve gümüş renklerde satışa sunulacak. Ayrıca, Galaxy Z Fold 6 internete özel olarak beyaz ve siyah renk seçenekleriyle de kullanıcılarla buluşacak. Galaxy Z Fold 6’nın bu renk seçenekleri, cihazın estetik çeşitliliğini artırarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bir önceki nesil: Galaxy Z Fold 5

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 904×2316 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1812×2179 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Fold 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Galaxy Z Fold 5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.