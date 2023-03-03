Samsung şu sıralar en son amiral gemisi olan Galaxy S23 serisi lansmanıyla gündemde ancak firmanın bir sonraki katlanabilir amiral gemilerine dair söylentiler şimdiden gündemi işgal etmeye başladı. Yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 5 ile ilgili son raporlar, Samsung’un yeni tasarımını şimdiden teste tabi tuttuğunu gösteriyor!

Yeni Menteşe Çok Daha Dayanıklı Olacak!

Katlanabilir telefon pazarına sürekli yeni oyuncular dahil oluyor ve pazara yeni giren markaların neredeyse tamamı lansmanlarında Samsung’un menteşe yapısına göndermede bulunarak kendi cihazlarının çok daha iyi ve dayanıklı bir menteşeye sahip olduğunu iddia ediyor.

Katlanabilir telefonların babası diyebileceğimiz Samsung ise bu yıl yapılan göndermelere sert bir yanıt verebilir. Koreli haber kaynaklarına göre Samsung yeni menteşe tasarımını dayanıklılık testinden geçirmeye hazırlanıyor.

Raporda Samsung’un önümüzdeki ay içinde 200.000 temel katlama testi gerçekleştireceği ve firmanın limit olarak 300.000 katlama sınırını hedeflediği belirtiliyor. Testlerin bu hafta başlayacağı bilgisi de raporda yer alan bilgiler arasında.

Şu anda 200.000 katlanma sınırı günümüz katlanabilir cihazlarının standartı haline gelmiş durumda ve bu rakam Samsung’un Galaxy Z Fold 4’e koyduğu eşikle aynı. OPPO ve Xiaomi’nin bazı katlanabilir cihazları ise 400.000 katlanma sınırına ulaşmış durumda. 200.000 katlanma bile oldukça etkileyici bir rakamken bundan fazlasının gerçekten sihir düzeyinde olduğunu söylemek mümkün.

Samsung için 200.000 katlanma sınırı son birkaç nesilde değişmemiş olsa da, Galaxy Z Fold 5’in tamamen yeni bir menteşe tasarımına sahip olması bekleniyor. Söylentiler, şirketin diğer katlanabilir telefonların çoğunun halihazırda kullandığı su damlası adı verilen bir menteşe tasarımını benimseyeceğini gösteriyor.

Yeni menteşe tasarımının, daha az görünür bir katlanma çizgisi elde edilmesinin yanında cihazın boşluksuz bir şekilde katlanmasına ve bu sayede daha ince görünmesine yardım edeceğini söyleyebiliriz.

Samsung Display, CES 2023’te hem içe hem de dışa katlanabilen bir telefon göstererek yeni menteşe tasarımının sınırlarını ortaya koymuştu. Firmanın bu gösterimi, Galaxy Z Fold 5’in hem içe hem de dışa katlanabilir bir ekrana sahip olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Katlanabilir telefon pazarının standartlarını belirleyen isim olarak Samsung’un bu yılki duyurusu oldukça önemli. Zira şimdiden diğer birçok üreticinin Samsung’un ayak izlerini takip edeceğini ve kendilerine rakip olarak Samsung’u göreceğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un Galaxy Z Fold 5 modelindeki yeni menteşe tasarımı beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!