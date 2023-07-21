Samsung’un 26 Temmuz’da gerçekleştireceği lansmanda, Galaxy Tab S9 serisini tanıtacağı belirtiliyor. Seri, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 ve Galaxy Tab S9+ olmak üzere üç farklı modelden oluşacak. Serinin tepe modeli olan ve iPad Pro 12.9″ ile rekabet edecek olan Galaxy Tab S9 Ultra, tanıtıma sayılı günler kala tasarımıyla ve bazı teknik özellikleriyle ortaya çıktı! İşte Samsung’un iPad Pro rakibi canavarı!

Tab S9 Ultra Android Tablet Pazarının En Dolu Cihazı Olacak!

Birçok sızıntı haberinde adını sıkça duyduğumuz Evan Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Tab S9 Ultra 14,6 inç boyutunda devasa bir Dynamic AMOLED ekranla bizleri karşılayacak. Bu denli yüksek ekran boyutuna ulaşan tabletleri pek sık görmüyoruz, Samsung şu an bu kadar büyük bir tablet üreten tek üretici olarak öne çıkıyor.

Tablet, klavye ve S-Pen desteği ile birlikte sunulacak. Büyük ekran sayesinde klavye ile bu cihazı kullanırken tam bir bilgisayar kullanıyor deneyimi yaşayabilecek ve S-Pen desteği sayesinde tuval üzerinde çalışan bir ressam gibi büyük ekran üzerinde resim çizebileceksiniz.

Ön kamera çentiğinde 12 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş lens yer alacak. Arka kamera kurulumu ise 13 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel ultra geniş lens içerecek. İki adet arka kamera özellikle belge tarama gibi konularda kullanıcıların işine yarayacaktır.

Tablete gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti sağlayacak. Bu yonga seti muhtemelen 3.36GHz tepe hızına ulaşabilen ve Galaxy S23 serisinde kullanılan işlemciyle aynı olacak. Her ne kadar Snapdragon 8 Gen 2 halihazırda iPad Pro’larda kullanılan M2 işlemcisinin dengi olmasa da, performans konusunda Android cephesinin en iyisi olduğu kesin.

Cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile akıcı performans ve geniş veri depolama kapasitesi sunacak. Ayrıca, harici depolama için bir kart yuvası da bulunacak. Bu sayede tabletin depolama kapasitesini 1TB’a kadar genişletebileceksiniz.

Tabletin büyük bataryası 11.200mAh’lik bir kapasiteye sahip olacak ve hızlı şarj özelliğiyle desteklenecek. Ayrıca, çift SIM özelliği sunacak, fiziksel SIM kart ve eSIM kullanımına izin verecek. Cihazda 5G desteği olacağını da söyleyelim. Samsung gerçekten bu modelde hiçbir şeyden ödün vermeyecek gibi görünüyor.

Tab S9 Ultra, Android 13 üzerinde çalışan en son One UI arayüzüyle gelecek ve işlevselliği artıran güncellemelerle kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak.

Bu sızıntılar, Samsung’un yeni tablet serisinin güçlü donanım ve işlevsellikle kullanıcıları memnun etmeye hazırlandığını gösteriyor. 26 Temmuz’daki resmi lansmanla birlikte daha fazla detay ortaya çıkacak ve kullanıcılar bu yeni tabletleri yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tab S9 Ultra, iPad Pro’ya gerçek bir rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!