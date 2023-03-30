Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları olan Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri, bir süredir katlanabilir telefon tanıtımı yapan firmaların dilinde. Özellikle büyük ekranlı katlanabilir Z Fold’u hedefine alan ve her fırsatta eleştiren rakip firmalara, Samsung cephesi Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleriyle sağlam bir cevap verecek. Geekbench testinde boy gösteren cihazlar ortalığı birbirine kattı!

Samsung’a Özel Snapdragon 8 Gen 2 Yonga Setiyle Geliyorlar!

Samsung’un halihazırdaki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S23 ailesinde, Qualcomm’un en güçlüsü olan Snapdragon 8 Gen 2’nin özelleştirilmiş bir sürümü bulunuyordu. Standart sürüme kıyasla daha yüksek çekirdek saat hızlarına sahip olan “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” yonga seti, zaten dehşetengiz bir performans gösteren bu işlemcinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak dikkat çekmişti.

Geekbench testinde boy gösteren Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in test sonuçlarına bakılırsa, bu cihazlarda da aynı işlemci kullanılacak. Yani Samsung katlanabilir telefon pazarında en azından performans konusunda bu yılın en güçlü modellerini piyasaya sürecek gibi duruyor.

Geekbench listelerinde SM-F946U model numarasıyla boy gösteren Galaxy Z Fold 5, tek çekirdek testinden 2014, çoklu çekirdek testinden ise 5022 puan alarak harika bir başarıya imza atmış. Bu skorların Galaxy S23 serisinden bile yüksek olduğu görülüyor.

Kardeşi Galaxy Z Flip 5’in de aşağı kalır yanı yok. Geekbench veritabanında SM-F731U model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, tek çekirdek testinden 2030, çoklu çekirdek testinden ise 5213 puan alarak Galaxy Z Fold 5’i kıskandıracak sonuçlara imza atmış.

Bu skorlar, Qualcomm’un saf performans konusunda artık Apple Bionic işlemcilere yetiştiğini ve Qualcomm’un en büyük rakibiyle arayı önemli ölçüde kapattığını gösteriyor.

Geekbench listelerindeki verilere bakılırsa, cihazların bellek kapasitesi de ortaya çıkmış durumda. Galaxy Z Fold 5’in 12 GB, Z Flip 5’in ise 8 GB bellek kapasitesine sahip olduğu görülüyor.

Bu gelişmeyle beraber, Samsung’un menteşe konusunda da yeni nesilde önemli iyileştirmeler yapacağını hatırlatalım. Rakip firmalar, sürekli bu konuda Samsung’un üstüne gidiyordu. Samsung yeni nesilde bu sorunu kökten halletmek istiyor.

Rakiplerinin önünde olacağı kesin olan performans ve eleştirilere meydan vermeyecek menteşe tasarımıyla beraber rakip firmaların elinde Samsung’a karşı bir koz kalmıyor. Bir süredir katlanabilir telefon pazarında liderliği sorgulanan Samsung, yeniden pazarı sallamaya geliyor.

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Bizler de bu yılın Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihazları merakla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazların Geekbench test sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!