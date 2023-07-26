Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5 ile karşımıza çıktı. Tasarımsal açıdan küçük ama etkili iyileştirmeler ile gelen telefon, sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin Samsung’un yeni katlanabilir amiral gemisi modeline yakından bir göz atalım.

Galaxy Z Fold 5’te bizi 2176 x 1812 piksel çözünürlüğe ve 1Hz ila 120Hz arasında değişen değişken yenileme hızına sahip 7.6 inç Dinamik AMOLED ekran karşılıyor. Cihaz ayrıca 2316 x 904 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6.2 inç Dinamik AMOLED harici ekran sunuyor.

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Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenen telefonda 12GB RAM’i görüyoruz. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB’lık modeller yer alıyor. Galaxy Z Fold 5’teki kamera kurulumu 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 12MP telefoto çekim makinesinden oluşuyor.

Telefonda selfie’ler için 4MP ekran altı kamera ve dış kapakta 10MP ön kamera yer alıyor. Cihazın 4400mAh kapasiteli bataryası var ve Android 13 tarafından desteklenen One UI 5.1.1 ile önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Cihaz NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası gibi bağlantı seçenekleri sunuyor. NanoSIM ve eSIM ile çift SIM işlevselliğini destekler. Galaxy Z Fold 5, 6.71 cm x 15.49 cm x 1.34 cm boyutlarına ve 253 gram ağırlığındadır ve Phantom Black, Cream ve Icy Blue renklerinde mevcut.

Telefonun Türkiye fiyatı ise 64.999 TL olarak açıklandı. 512 GB‘lık sürümü ise 67.999 TL‘den satılacak.

İçindekiler Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri

Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri

7,6 inç büyüklüğünde 2176 x 1812 piksel çözünürlüğünde QXGA+ 21.6:18 Dinamik AMOLED 2X Ekran, 374ppi, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı

6.2 inç büyüklüğünde 2316 x 904 piksel çözünürlüğünde 23.1:9 HD+ Dinamik AMOLED 2X Kapak Ekranı, 402ppi, 48~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı

Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması

Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36GHz’e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Adreno 740 GPU

12GB LPDDR5X RAM

256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) depolama

One UI 5.1.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano) ve bir eSIM

50 MP (f/1.8, OIS, Çift Piksel AF) ana + 12 MP 123 ̊ Ultra geniş (f/2.2, 1.12 μm) + 10MP telefoto (f/2.4 1.0 μm, OIS, PDAF, 3x optik zoom), 30X uzay yakınlaştırma

1.22 μm, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 MP ön kamera; Ekran Altında 4MP (f/1.8, 2.0μm, FOV: 80 ̊)

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Yana Monte Parmak İzi Sensörü

Suya dayanıklı (IPX8)

Katlanmış Boyutlar: 154.9x 67.1 x 13.4mm

Katlanmamış: 154.9x x 129.9 x 6.1 mm; Ağırlık: 253g

25W kablolu ve 15W kablosuz (WPC ve PMA) şarjlı 4400mAh pil, 4.5W ters kablosuz şarj