Samsung, Galaxy Z Flip 5 resmi olarak karşımıza çıktı. Hem de bu sefer 3.4 inçlik bir kapak ekranı ile birlikte. Modern telefon standartlarına göre hala küçük olsa da Z Flip 4’ün 1.9 inçlik ön ekranından çok daha büyük. Yeni tamamen kapanabilen bir menteşe tasarımı, Samsung’a özel bir Snapdragon 8 Gen 2 çipseti ve ana modelde 256 GB depolama alanı bulunmaktadır. Tüm bu önemli yükseltmelere rağmen, fiyatı hala 999 dolar.

Galaxy Z Flip 5’in iç ekranı değişmedi. 120Hz’ye kadar yenileme hızına sahip olan 6.7 inç 1080p OLED panel. Dış ekran ise standart 60Hz yenileme hızına sahip 720p OLED. Samsung, bu ekranı “Flex Ekran” olarak yeniden adlandırıyor ve iki büyük kamera deliği hariç telefonun ön panelinin çoğunu kaplıyor.

Z Flip ve Fold serisindeki yeni “teardrop” stili menteşe, serinin sürekli sorunlarından birini çözüyor. Katlandığında menteşenin etrafında bir boşluk bırakmak yerine, telefonun iki tarafı artık düz bir şekilde kapanıyor. Samsung ayrıca yeni menteşenin daha dayanıklı olduğunu ve çift raylı tasarımının bir düşme durumundaki etkiyi daha iyi hafifletebileceğini belirtiyor.

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Flip 5, selefi gibi IPX8 sertifikasına sahip ve tamamen suya daldırılmaya karşı koruma sağlıyor. En fazla 30 dakika boyunca ve 1,5 metreye kadar. Samsung herhangi bir resmi toz direnci seviyesi belirtmedi. Ancak toz girişi riskini en aza indirmek için bazı önlemler alıyor.

Z Flip 5 kapak ekranını küçük ekran dostu widget’lar ile dolduruyor. Ancak dilerseniz tam uygulamaları da çalıştırabilirsiniz. Samsung da tam uygulamaları çalıştırmayı destekliyor, ancak bu özelliği Good Lock uygulamasına dahil etmiş, yani bu özelliği kullanmak istiyorsanız uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ancak yeni kapak ekranından yararlanmak için bu kadar maceraperest olmanıza gerek yok. Çünkü metinlere yanıt vermeniz için tam boy bir klavye sunuyor, oysa Flip 4’te sadece birkaç önceden tanımlanmış yanıt gönderebiliyordunuz.

Diğer özellikler aynı kaldı: 3.700 mAh pil, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj, ve 8 GB RAM. İç tarafta optik görüntü sabitleme özelliği bulunan 12 megapiksel f/1.8 diyafram bu yıl parlamayı azaltmak için geliştirilmiş lens kaplama ile geliyor. Ayrıca dış ekranda 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel selfie kamerası var.

Telefonun Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak açıklandı.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21.9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi,

6.7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21.9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi, Kapak Ekranı: 3.4 inç büyüklüğünde 720 x 748 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI

3.4 inç büyüklüğünde 720 x 748 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması

Yonga Seti: Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 RAM/Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama ile 8GB LPDDR5X RAM

256GB / 512GB UFS 4.0 depolama ile 8GB LPDDR5X RAM Arka kamera: Çift Kam, 12 MP Geniş (f/1.8, 1.8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2, 123° 1.12 μm); Video: 4K 60fps’ye kadar

Çift Kam, 12 MP Geniş (f/1.8, 1.8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2, 123° 1.12 μm); Video: 4K 60fps’ye kadar Ön kamera: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS

5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS Suya dayanıklı (IPX8)

Ses : USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

: USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos Boyutlar: Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Katlanmamış: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Katlanmamış: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Pil: 25w hızlı şarjlı 3700mAh pil, 15W Qi kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare ters kablosuz şarj