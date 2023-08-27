Samsung Galaxy Z Fold 5, en üstün katlanabilir cihazlardan biri olarak tanımlanıyor. Ancak, bu tür cihazlar artık daha fazla rekabetle karşı karşıya. Samsung, yeni katlanabilir telefonunda rekabete ayak uydurmak için donanım iyileştirmeleri yaptı. Fakat cihazın içini görmeden bu iyileştirmeleri tam anlamıyla bilmemiz mümkün değil. İşte burada JerryRigEverything adlı YouTube kanalı devreye giriyor. Bu içerik üreticisi, Samsung katlanabilir cihazı hem dayanıklılık testine tabi tuttu hem de iç bileşenlerine dair detayları ortaya çıkardı! İşte Galaxy Z Fold 5’in iç organları!



Galaxy Z Fold 5 Dayanıklılık Testinde! İşte Karnesi!

Ünlü yayıncı, iç ekranların köşelerini ısıttıktan ve bu ekranı çevreleyen plastik çerçeveyi çıkardıktan sonra, iç ekranları çerçeveden çıkarmış durumda. Ancak içerideki bileşenlerin değiştirilmesi, özellikle iç ekranın kendisinin değiştirilmesi oldukça zor bir süreç gibi görünüyor.

Cihazın özelliklerini anlamak için Zack Nelson’ın yaptığı bu işlem oldukça ilginç. Galaxy Z Fold 5’in temel farklarından biri, Samsung’un “şok dağılım katmanı” adını verdiği yeni bir bileşenin varlığı. Ancak bu bileşenin işleyişi ve telefonun dayanıklılığı konusundaki iddialar henüz net değil.

Bu katmanın telefonun ekran dayanıklılığını iyileştirdiği ve telefon artık düşmelere karşı çok daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Yine de bu konuda daha fazla bilgi edinmek için gerçek düşme testlerini beklemek gerekebilir.

Cihazın sökme işlemi, pil değişimi konusunda iyi bir haber veriyor. Zira videoya göre bu modelin pil değişim işlemi çok da meşakkatliş değil. Ancak pillere erişirken ekran gibi bazı kritik bileşenlere zarar verme riski de bulunuyor.

Z Fold 5’in menteşe tasarımı da dikkate değer. Menteşe, bir çift ray yapısı içeriyor ve Samsung’un geçmişteki sorunlarından ders alarak daha sağlam bir tasarım sunuyor. Vivo ve Huawei gibi Çinli üreticiler bir süredir menteşe konusunda neredeyse Samsung’a ders verecek kadar ileriye gitmişlerdi. Görünen o ki, katlanabilir telefonların babası Samsung yeniden oyuna dönmüş durumda.

Bu segmentte Galaxy Z Fold 5’in yeni menteşe tasarımıyla ciddi bir atılım yaptığını görüyoruz. Ancak Galaxy Z Fold 5’in rakipleri arasında yer alan ve dudak uçuklatan bir fiyatla satılan Google’ın ilk katlanabilir telefonu Google Pixel Fold’un iç aksamında bazı sorunları olduğunu belirtmek gerek.

Sonuç olarak, Galaxy Z Fold 5’in iç yapısı ve dayanıklılık testi, katlanabilir cihazların karmaşıklığını ve gelişmiş tasarımını ortaya koyuyor. Bu tür cihazları kendi başınıza açmaya çalışmanın garantiyi geçersiz kılacağını unutmamak önemli. Yani bunu evinizde denememenizi tavsiye ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: Samsung Akıllı Yüzük Trendine Katılıyor! İşte Samsung Curio!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Fold 5’i denemek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!