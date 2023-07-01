Samsung’un 27 Temmuz tarihinde düzenleyeceği etkinlikte, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5’in yanı sıra yeni Galaxy Tab S9 serisi tabletler, Galaxy Watch 6 serisi ve kabolsuz kulaklık diğer ürünlerin tanıtılması bekleniyor. Etkinliğin yıldızlarından olan Galaxy Z Fold 5’in, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve yeni menteşe mekanizması ile öne çıkacağı söyleniyordu. Lansmandan önce, telefonun performansı hakkında bazı bilgiler Geekbench listesi aracılığıyla sızdırıldı. İşte Galaxy Z Fold 5’in Geekbench karnesi!

Galaxy Z Fold 5 Geekbench’i Yıktı Geçti!

Geekbench listelemesi, Galaxy Z Fold 5’in içerisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin bulunduğunu ve bu yonga setinin Galaxy S23 serisinde kullanılan “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” ile aynı olduğunu gösteriyor. Bu yonga seti 3.36GHz tepe saat hızında çalışarak, standart Snapdragon 8 Gen 2’den daha yüksek saat hızlarına ulaşabiliyor.

Cihaz, Geekbench 6’nın tek çekirdek testinden 1.845 puan ve çok çekirdek testinden 5.083 puan almış. Bu sonuçlar, Galaxy Z Fold 5’i kolayca en güçlü katlanabilir akıllı telefonlar arasına sokuyor. Ayrıca Geekbench listelerinden cihazın 12GB RAM‘e sahip olduğunu ve kutudan Android 13 ile çıktığını anlıyoruz. 12GB RAM oldukça yüksek bir miktar diyebiliriz. LPDDR5x teknolojili bu RAM, cihazın gücüne güç katacaktır.

Galaxy Z Fold 5, 7.6 inçlik büyük bir iç ekran ve 6.2 inçlik bir dış ekranla gelecek. İç ekran, yüksek çözünürlükte ve dynamic AMOLED teknolojisiyle donatılmış olacak. Ayrıca, iki ekranın da 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5 ise 6.7 inçlik bir ana ekran ve 3.4 inçlik bir dış ekranla gelecek. Bu modelde de yüksek çözünürlük ve dynamic AMOLED ekran teknolojisi kullanılacak.

Galaxy Z Fold 5’in arka tarafında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksel bir selfie kamerası yer alacak.

Samsung’un yeni katlanabilir canavarı, 4.400mAh pil ile uzun süreli kullanım sağlayacak. Ayrıca, cihazın 45W hızlı şarjı destekleyeceği ve 15W’a kadar kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu Samsung’dan pek görmediğimiz bir şarj hızı diyebiliriz. Firma bir süredir 25W’a takılı kalmış durumdaydı. Bu nesille beraber şarj hızı da artacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 Tüm Çıplaklığıyla Karşınızda!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un yeni katlanabilir canavarının performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!