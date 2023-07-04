Geçtiğimiz ay, yaklaşmakta olan katlanabilir canavar Samsung Galaxy Z Fold 5’in toz ve suya dayanıklılık için IP58 sertifikası sunabileceği bildirilmişti. Suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP58 sertifikası, katlanabilir telefonlarda çok sık görmediğimiz bir şey olduğu için bu haber büyük heyecan yaratmıştı. Ancak, Samsung sızıntıları konusunda oldukça temiz bir sicile sahip olan güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy Z Fold 5 modelinde IP58 derecesinin sunulmayacağını iddia etti. Z Fold 5 tozdan etkilenebilir!

Galaxy Z Fold 5 Selefinden Pek Farklı Olmayabilir!



Galaxy Z Fold 5’in, Galaxy Z Fold 3 zamanından beri firmanın katlanabilir cihazlarında bulunan IPX8 su geçirmezlik seviyesini koruması muhtemel görünüyor. IPX8 su geçirmezlik özelliği, cihazınızın belirli koşullar altında 30 dakikaya kadar tatlı suya batırıldıktan sonra bile düzgün çalışacağı anlamına geliyor.

Ancak görünen o ki, katlanabilir telefonların en büyük baş ağrılarından biri olan toz sorununa Galaxy Z Fold 5’te bir çözüm bulunmayacak. Zira IPX8 sertifikasında, toza dayanıklılığı belirten ilk basamağın “X” harfi olması, cihazın toza dayanıklılık derecesi olmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte sızıntı kaynağının attığı bir başka tweet’e göre, Z Fold 5’in iç katlanabilir ekranında da Z Fold 4’tekine benzer bir ekran kıvrımı bulunacak. Yani cihazının menteşesinin ekranda bıraktığı boşluk, bu modelde de düzeltilmeyecek.

Samsung’un ekran kırışıklığını azaltmak için yeni bir su damlası menteşesi uyguladığını öne süren önceki raporların aksine, Ice Universe’ün iddiası, Z Fold 5’teki menteşe kısmının Z Fold 4’ünkinden neredeyse ayırt edilemez olacağını gösteriyor.

Galaxy Z Fold 5, 7.6 inçlik büyük bir iç ekran ve 6.2 inçlik bir dış ekranla gelecek. İç ekran, yüksek çözünürlükte ve dynamic AMOLED teknolojisiyle donatılmış olacak. Ayrıca, iki ekranın da 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5 ise 6.7 inçlik bir ana ekran ve 3.4 inçlik bir dış ekranla gelecek. Bu modelde de yüksek çözünürlük ve dynamic AMOLED ekran teknolojisi kullanılacak.

Galaxy Z Fold 5’in arka tarafında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksel bir selfie kamerası yer alacak.

Samsung’un yeni katlanabilir canavarı, 4.400mAh pil ile uzun süreli kullanım sağlayacak. Ayrıca, cihazın 45W hızlı şarjı destekleyeceği ve 15W’a kadar kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu Samsung’dan pek görmediğimiz bir şarj hızı diyebiliriz. Firma bir süredir 25W’a takılı kalmış durumdaydı. Bu nesille beraber şarj hızı da artacak gibi görünüyor.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geekbench sonuçları, cihazın Snapdragon for Galaxy adı verilen hız aşırtmalı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olduğunu ve Z Fold 5’in oldukça iyi bir performans gösterdiğini ortaya koymuştu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un yeni katlanabilir canavarı sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!