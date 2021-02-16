Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung telefon olabilir!
Bugün, Ice Universe tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung akıllı telefon olacak. Halihazırda ZTE, ekran altı kameralı akıllı telefonlar geliştiriyor. Fakat ortaya çıkan sonuçlara göre bu telefonların kamerası önemli ölçüde performans düşüklüğü yaşıyor. Kameranın herhangi bir performans düşüklüğü yaşamaması, bu teknolojinin kilit noktalarından biri. Samsung ise bu teknolojiyi geliştirirken fotoğraf kalitesini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.
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Galaxy Z Fold 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Popüler tasarımcı Ben Geskin, sızdırılan bilgilere dayanarak Galaxy Z Fold 3‘ün ilk görüntülerini oluşturdu. Kesinleşmiş sızıntı ve kaynaklar ile oluşturulan bu renderlar, yeni katlanabilen telefonla ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Renderlara göre Galaxy Z Fold 3, ana kamera ünitesi olarak Galaxy S21 Ultra ile benzerlik taşıyacak. Ayrıca cihazın akıllı kalem desteği de mevcut olacak. Bununla birlikte, daha önce hiçbir katlanabilen telefonda bulunmayan kalem desteğini yeni cihazda görebileceğiz. İlerleyen günlerde diğer firmaların da bu alanda çalışmalar yapması muhtemel gözüküyor.
Galaxy Z Fold 3’ün akıllı kalem desteği ile gelmesi, Galaxy Note serisinin satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Galaxy Note serisinin rafa kaldırılması ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Cihazın teknik özellikleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Sadece bazı kaynaklar telefonun Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini tahminlerinde paylaşıyor. Yaz aylarına doğru Samsung’un yeni katlanabilen telefonu ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Motorola, Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu
Motorola, yeni orta seviye akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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ABD’li akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Birbirlerine oldukça benzer bir tasarım ile gelen akıllı telefonlar, damla çentikli tasarımları ve çoklu kamera kurulumları içeriyor.
Gücünü Snapdragon 662 işlemciden alan Motorola Moto G30; 4 GB veya 6 GB şeklinde iki ayrı RAM seçeneğine ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olan Moto G30, kullanıcılara HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuluyor.
64 MP’lik bir ana kamera ile gelen telefonun 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto G30 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ 90 Hz IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik birimi: Adreno 610 GPU
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 180 Euro
Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinden güç alan Motorola Moto G10 modeli ise; 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor ancak microSD kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Ayrıca Moto G30 gibi 6,5 inç HD+ IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlandırılmış durumda.
Son olarak Moto G10 Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazın ön taraftaki damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto G10 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ 60 Hz IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 460
- Grafik birimi: Adreno 610 GPU
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 150 Euro
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Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30 Pro 5G Dimensity 800U ile geliyor!
Realme Narzo 30 Pro 5G modelinin posteri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 800U ile geliyor.
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Realme Narzo 30 Pro 5G modelinin işlemcisi belli oldu!
Realme alternatif sayısını arttırmaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticisi daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ince eleyip sık dokuyor. Narzo 30 serisi için geri sayıma geçen firma, her geçen gün farklı detaylar ile bizleri karşılıyor. Merakla beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir posteri sızdı. Pro modeline ait olan bu görsel ile birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci belli oldu. Realme Narzo 30 Pro 5G, MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Böylelikle cihazın serinin ilk 5G özellikli model olduğu da kesinleşti.
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Ayrıca akıllı telefonun ekranı ile alakalı bazı bilgiler yine poster sayesinde ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 120 Hz ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Posterde Narzo 30A modeli de yerini alırken, baz model olan Narzo 30 ile alakalı ne yazık ki ilave bir bilgi yer almamakta. Önümüzdeki hafta tanıtılacak akıllı telefon, orta seviyede önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Bakalım firma 2021 yılında istediği kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Apple oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Apple ile devam ediyoruz. Apple, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Yüksek fiyatı ve yenilik yapma konusunda tüketiciler tarafından eksik kaldığı noktalar ile birçok kez eleştiriliyor. Bunun yanında iOS işletim sisteminin beğenilmediği ve eksik yönlerini de belirtildiği gözlerden kaçmıyor. Yaptığımız anket sonrasında en çok merakla beklenen marka Apple oldu.
Sizden gelen yorumlardan bazıları:
-Rakipleri 65W ve 120W sarji desteklerken halen 20W şarjı desteklemesi ve pilin rakiplerine göre çabuk bitmesi.
-Android’in rahatlığının ios da olmaması.
-Hala 64 GB telefon üretip 11bin TL ye satmaları
-Özelleştirebilir ve özgür olmaması. En önemlisi tabiki de fiyati özellikle iPhone 11 e 7500 tl isteyip 720p ips bir ekran koymaları.
-Dosya aktarımının karmaşık ve zor olması
-Tasarımını ufak tefek değiştirerek uzun yılar piyasaya sürmesi
-Apple fanları.
-Tasarımda yenilik yapmaması.
-E-sim aktifken bir hatta arama geldiğinde diğerinde şebeke kesilmesi ve ikinci hat ile arama yapmanın pratik olmaması.
-Depolama alanı seçiminde uçurum fiyat farkı olması.
-Büyük iPhone yeniliklerini genelde 2 model sonra yapıyorlar. Yeni iPhone tanıtımlarında genelde hayal kırıklığı yaşatıyor yenilik bazında.
-Kaşıkla verip kepçeyle alır….
-Her zaman batarya kapasitesini küçük koyması diğer markalara göre tamir edilebilirliği düşük olması ve bunun gittikçe daha da tamir edilemez modeller çıkarmaya devam etmesi
-Crackli apk tarzı uygulama yüklenememesi.
-Apple: Reklamı çok iyi yapılan “Cilalı kütük”. Android kullandıktan sonra IPhone kullanırsanız, bu seçenek yok mu diye sorup duruyorsunuz. Teknolojik olarak geri olmasına rağmen fiyat olarak günümüzün ilerisinde…
-Piyasaya tuhaf adetler getirmesi ve bütün markalarında “aaa apple yapıyorsa bizde yapalım” demesi (şarj aleti ve 3.5mm jack ın gitmesi)
-iPhone iyi hoş ama aksesuarları çok pahalı. Geçen şarj kablosu almaya gittim 20.000 mAh powerbank parasıydı.
-2 haftalık Watch se ekran kırıldı yapacak yer yok, apple yenisini verelim deyip 2100TL istiyor şaka gibi.
-iPhone 12 mini ile S20 FE yurt dışı fiyatı aynı ama Türkiye de Samsung’un iki katı fiyatına satılması Türkiye fiyat politikası.
-Apple.com.tr nin hiç bir zaman fiyat indirimi vb kampanyaların asla yapmamaları.
-Fiyatları fazla şişiren markadır kendisi… 12 pro nun parça maliyeti 406$ iken 999$ a satışa çıkarmak?? Acaba 503$ ın ne kadarı kâr? Aradaki maliyetler ne kadar?
-Müşteri profili. “Apple sevmiyorum” dediğinde seni direk fakir olmakla suçlamaları. Yazılımdan gram anlamadıkları halde “Abi yazılımı süper yieaaa” demeleri. Bir telefona ederinin 5 katı para verip bir de bunla övünebiliyor olmaları
-Telefonun arkasındaki elmayı göstericem diye ekran çizen insanlar tanıyorum.
-En ufak uygulamada para harcaman gerekmesi
-Global servislerini (tv plus, news, pay) Türkiye’ye getirmemesi veya çok geç getirmesi Açık kaynak kodlu olmaması
-Aşırı garanti adımlar atarak ilerliyorlar. Bu durumun artı yönleride mevcut tabi cihazları daha geç eskiyor, fiyatlara da etki ediyor vs ama gerçek Steve Jobs ruhu eksik Apple’da.
-Gizlilik adı altında bize yutturmaya çalıştığı işletim sistemi.
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Yazan: kozmikdeli, 1 gün önce
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