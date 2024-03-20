Güney Koreli yayın The Elec’e göre, Samsung‘un bu yıl Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme hazırlığında olduğu bildirildi.

Seri üretim süreci, geçen yıla göre 2-3 hafta daha erken başlayarak Mayıs ayının başlarında başlayacak. Bu hamle, Samsung’un 2024 amiral gemisi telefonlarını hızla piyasaya sürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Galaxy S24 serisinin başarısını takiben, şirketin katlanabilir segmentteki varlığını güçlendirmeyi amaçladığı spekülasyonlarına yol açıyor.

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The Elec’in raporunda ayrıca, Apple’ın iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelebilecek “Fold FE” adlı giriş seviyesi bir katlanabilir telefon modelinin olası bir çıkışından bahsediliyor.

Önceki seri üretim takvimlerine bakıldığında, Galaxy Z6 serisinin lansmanı, geçen yılın ağustos ayına kıyasla Temmuz ortasına kadar ertelenebilir. Ancak bir endüstri yetkilisi, tamamlanmış katlanabilir telefon ürününün hızlı üretim programı nedeniyle Temmuz ayında piyasaya sürülebileceğini belirtiyor.

Galaxy Z Fold 6’nın giriş seviyesi modelinin Eylül veya Ekim aylarında, normal Z Fold 6 modelinden ve Galaxy Z Flip 6’dan yaklaşık 2 ila 3 ay sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum, tüketicinin dikkatini aynı dönemde piyasaya sürülecek olan iPhone 16 serisine yönlendirebilir.

Standart Z Fold 6 modeli, selefinden daha ince olacak şekilde tasarlanmıştır ve giriş seviyesi model, kalem desteğini atlayarak daha fazla incelik ve maliyet azaltmayı hedefliyor.

Samsung Electronics, Galaxy Z Fold 6’nın hem standart hem de giriş seviyesi modelleri aracılığıyla ince katlanabilir telefonlar üretme kabiliyetini vurgulamayı amaçlıyor.

Raporda ayrıca, gelecek yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 serisinin Mayıs ayında spesifikasyonlara ve bileşen ortaklarına karar vermesinin beklendiği belirtiliyor.

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için beklenen lansman tarihi Temmuz ayının ilk yarısında. Samsung’un Paris’te düzenleneceği söylenen yılın ikinci Unpacked etkinliği, çeşitli faktörler nedeniyle ayarlandı ve bu yıl erken bir lansmana yol açtı. Katlanabilir telefonlara ek olarak, MWC 2024’te sergilenen tasarımıyla Galaxy Ring’in de gelmesi bekleniyor.