Samsung‘un katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Flip, yeni bir versiyonla güncellenmeye hazırlanıyor. Son haberlere göre, Galaxy Z Flip 6’da bazı önemli yükseltmeler bekleniyor. Samsung’un bu telefon için titanyum çerçeve kullanacağına dair güvenilir bir söylenti ortaya çıktı.

Bilgi, Tech Reve gibi güvenilir bir ihbarcı tarafından paylaşıldı. İhbarcının geçmiş performansı dikkate alındığında, bu yeni bilgilerin güvenilirliği oldukça yüksek. Söylentiye göre, Z Flip 6, hem Exynos hem de Snapdragon varyantlarıyla piyasaya sürülecek.

Eğer bu söylenti doğruysa, Z Flip 6’nın Galaxy S24 ve S24+’ın izlediği yolu takip edeceği anlamına gelir. Bu durumda, Avrupa bölgeleri Exynos yonga setini alırken diğer bölgeler Snapdragon varyantını tercih edecek.

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Galaxy Z Flip 6’nın kullanacağı yonga setleri arasında Galaxy ve Exynos 2400 için Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. Ayrıca, söylentilere göre Galaxy Z Flip 6, farklı bellek seçenekleriyle piyasaya sürülebilir. Temel model 8/256GB bellek kapasitesiyle gelecek ancak daha yüksek bellek kapasiteli bir versiyon da mümkün olabilir.

Galaxy Z Flip 6’nın önceki söylentilerde de belirtildiği gibi, daha büyük bir birincil kamera sensörüne ve kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Bu, önceki modele göre önemli bir iyileştirme olacak.

Galaxy Z Flip 6’nın resmiyet kazanması için beklenen tarih 10 Temmuz. Bu tarihten itibaren, kullanıcılar yeni ve geliştirilmiş özelliklere sahip bu katlanabilir telefonu deneyimleyebilecekler.