Samsung, teknoloji dünyasının merakla beklediği Galaxy Z Flip 6 modelini 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde, Z Flip 6’nın global versiyonu Geekbench kıyaslama web sitesinde görüldü ve cihazın performansıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 6, SM-F741B model numarasıyla Geekbench’te tek çekirdekte 2247, çoklu çekirdekte ise 6857 puan elde etti. Bu yüksek puanlar, cihazın sekiz çekirdekli işlemcisi ve 12 GB RAM’i ile hızlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunacağını gösteriyor. Ayrıca, akıllı telefonun Android 14 işletim sistemi ile piyasaya sürüleceği de doğrulandı.

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Listede, Galaxy Z Flip 6’nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Bu özelleştirilmiş çipset, daha iyi performans ve verimlilik sunmak için optimize edilmiş çeşitli çekirdekler ve Adreno 750 GPU içeriyor. “Ananas” kod adlı anakart, cihazın benzersiz bir donanım tasarımı sunduğunu işaret ediyor.

İçindekiler Galaxy Z Flip 6 özellikleri belli oldu

Galaxy Z Flip 6 özellikleri belli oldu

Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, Z Flip 6’nın tüm teknik özelliklerini detaylandırdı. Cihaz, 6.7 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak ve 2640 x 1080 çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca, 720 x 748 çözünürlüğe sahip 3.4 inçlik bir kapak ekranı da bulunacak. Bu kapak ekranı, kullanıcıların cihazı açmadan bildirimlere ve diğer bilgilere hızlıca erişmelerini sağlayacak.

Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilmiş olup, 3.39 GHz, 3.1 GHz, 2.9 GHz ve 2.2 GHz hızlarında çalışan çekirdekler içeriyor. Depolama seçenekleri arasında ise 256 GB ve 512 GB bulunuyor, bu da kullanıcılara geniş bir veri depolama alanı sunacak.

Z Flip 6’nın kamera kurulumu da dikkat çekici. 50 MP f/1.8 ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve otomatik odaklamasız 10 MP ön kamera ile geliyor. Cihaz, 4K 60 FPS ve 1080P 60 FPS’de video kaydı yapabiliyor, ayrıca 1080P 120 veya 240 FPS’de ağır çekim modunu destekliyor. Bu özellikler, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekim deneyimi sunacak.

Z Flip 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB 3.2 Gen 1 gibi en son bağlantı teknolojilerini destekliyor. Bu sayede, hızlı ve güvenilir bir bağlantı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Cihazın katlanabilir yapısı, kapalıyken 85.1 x 71.9 x 14.9 mm boyutlarında kompakt bir form sunuyor. Açıkken ise 165.1 x 71.9 x 6.9 mm boyutlarında ve 187 gram ağırlığında oluyor. 25W hızlı şarj destekli 4000mAh batarya ile donatılan cihaz, uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6, inovatif tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. Paris’teki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan bu model, teknoloji severler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Lansman öncesinde sızdırılan bilgiler, cihazın performans ve tasarım açısından önemli yenilikler sunduğunu gösteriyor. Kullanıcılar, Galaxy Z Flip 6’nın piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor.