Samsung’un katlanabilir Galaxy Z Flip serisi, yaratıcı tasarımı ve kameralarıyla dikkat çekse de, Galaxy Z Flip 5 kamera donanımında önemli bir değişiklik sunmamıştı. Ancak gelecek yıl, şirket Galaxy Z Flip 6 ile kamera alanında büyük bir gelişme yapmayı planlıyor. Galaxy Z Flip 5’in ateşi sönmemişken yeni modele ait sızıntılar geldi!

Şimdiden Galaxy Z Flip 6 Sızıntıları Gelmeye Başladı!

Son raporlara göre, Samsung şu anda Galaxy Z Flip 6’nın prototiplerini test ediyor ve bu prototiplerde 50MP birincil kamera kullanılıyor. Bu, Galaxy Z Flip 5’in 12MP birincil kamerasına kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor.

Galaxy Z Flip 6’nın prototip kod adı “B6” iken, Galaxy Z Fold 6’nın kod adı ise “Q6”. Henüz yeni 50MP kamera sensörü hakkında ayrıntılı bilgi bulunmasa da, bunun Galaxy S23 ve Galaxy S23+’da kullanılan 50MP kamera ile benzerlik taşıması muhtemel.

Galaxy Z Flip 6’nın kamera alanında getireceği gelişmelerin sadece birincil kamera ile sınırlı olup olmadığı ise belirsiz. Samsung’un bu nesilde selfie kamerasını Galaxy S23 serisinde olduğu gibi 12MP sensöre yükseltmesi bekleniyor. Ancak Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerinin lansmanları bir yıl kadar uzak olduğundan, kesin ayrıntılar henüz net değil.

Bu yeni telefonlar aynı zamanda satışa sunuldukları bölgeden farksız olarak hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürülebilir. Şirket ayrıca katlanabilir ekran ve yazılım deneyimini de geliştirmeyi hedefliyor. Cihazlar büyük olasılıkla Android 14 tabanlı One UI 6 yazılımıyla gelirken, artan pil kapasitesi de kullanıcıların beklentileri arasında yer alıyor. Hem Galaxy Z Flip 6 hem de Galaxy Z Fold 6’nın teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek yenilikler sunması bekleniyor.

Bu süreçte Vivo gibi Çinli rakipler de katlanabilir telefon pazarında Z Flip 6’ya rakip modeller çıkarabilirler. Özellikle Vivo ve Huawei gibi oyuncular Çin’deki katlanabilir telefon pazarında Samsung’a önemli bir rakip olarak dikkat çekiyorlar. Samsung Kuzey Amerika gibi pazarlarda tek başına at koştururken, Asya pazarında Çinli rakipler öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Z Flip 6 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın